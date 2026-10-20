Άδωνις Γεωργιάδης: Τα βίντεο με το σύνθημα και τον «χορό» breakdance

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απασχολεί την κοινή γνώμη με δύο βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Αρχικά, ένα βίντεο τον έδειχνε να φωνάζει το σύνθημα «Και Α και ΟΥ» μαζί με μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα Ιωάννινα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Στη συνέχεια, ο υπουργός επανήλθε με ένα δεύτερο βίντεο, «πειραγμένο» με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται να «χορεύει breakdance», ως απάντηση στα σχόλια που ακολούθησαν την πρώτη του εμφάνιση.

Η επίσκεψη στα Ιωάννινα και το σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στα Ιωάννινα, όπου συναντήθηκε με μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο υπουργός συμμετείχε σε μία στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίζεται να χοροπηδά και να φωνάζει το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ». Η ανάρτηση αυτού του περιεχομένου από τον ίδιο τον υπουργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε το γεγονός στο προσκήνιο, καθιστώντας το αντικείμενο ευρείας συζήτησης.

Οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε το πρώτο βίντεο

Η κυκλοφορία του βίντεο με τον υπουργό Υγείας να φωνάζει το σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα Ιωάννινα δεν πέρασε απαρατήρητη. Το περιεχόμενο της ανάρτησης προκάλεσε άμεσα μία «θύελλα αντιδράσεων» σε διάφορα επίπεδα του διαδικτύου και όχι μόνο.

Τα σχόλια και οι συζητήσεις γύρω από την ενέργεια του υπουργού Υγείας πολλαπλασιάστηκαν, με το βίντεο να γίνεται viral και να συγκεντρώνει ποικίλες απόψεις. Η δημόσια εμφάνιση και η συμμετοχή του σε ένα τέτοιο σύνθημα αποτέλεσαν το έναυσμα για εκτεταμένο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «απάντηση» με τεχνητή νοημοσύνη και breakdance

Ως απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το πρώτο βίντεο, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με μία νέα ανάρτηση. Αυτή τη φορά, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα βίντεο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Στο νέο αυτό «πειραγμένο» βίντεο, ο υπουργός εμφανίζεται να «χορεύει breakdance», προσφέροντας μία διαφορετική οπτική και ένα νέο θέμα συζήτησης. Η επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου υποδηλώνει μία σύγχρονη προσέγγιση στην επικοινωνία.

Το πλαίσιο της νέας ανάρτησης

Το δεύτερο βίντεο, στο οποίο ο Άδωνις Γεωργιάδης «χορεύει breakdance» μέσω τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάστηκε ως μία άμεση απάντηση στα σχόλια που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο μετά την πρώτη του ανάρτηση. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση του υπουργού να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις με έναν μη συμβατικό τρόπο.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι δημόσιες προσωπικότητες χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες για να επικοινωνήσουν ή να απαντήσουν σε κριτικές. Το «πειραγμένο» βίντεο προσέθεσε μία νέα διάσταση στην αρχική ιστορία, συνεχίζοντας τον κύκλο των συζητήσεων γύρω από τις δημόσιες εμφανίσεις του υπουργού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta