Οι μεγάλες αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις: Έμφαση σε τεχνολογία, μη επανδρωμένα και διάστημα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, την Γ' φάση της νέας δομής δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η παρουσίαση έδωσε έμφαση στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας, των μη επανδρωμένων συστημάτων και των δυνατοτήτων του διαστήματος. Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και μετασταθμεύσεις στρατοπέδων, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που θα διατεθούν για τη στήριξη των στελεχών και τη μέριμνα των αποστράτων.

Ο μετασχηματισμός των ενόπλων δυνάμεων

Οι λόγοι που επιβάλλουν τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, αφορούν τη μετάβαση της διεξαγωγής επιχειρήσεων στο διακλαδικό πολυχωρικό πεδίο μάχης. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση δυνατοτήτων διαστήματος, κυβερνοχώρου και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Στους βασικούς άξονες περιλαμβάνεται και η μετάβαση στην αυτοματοποιημένη λειτουργία του μηχανισμού Διοίκησης & Ελέγχου C5ISR-T.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τις προωθούμενες αλλαγές είναι η ένταξη των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Όλες αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην αύξηση της ισχύος πυρός, της αυτοπροστασίας και της ανθεκτικότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ενσωμάτωση κυβερνοχώρου και διαστημικών δυνατοτήτων

Στο πλαίσιο της Γ' φάσης, οι στόχοι περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου και του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στο επιχειρησιακό πεδίο, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η δημιουργία μιας διοίκησης κυβερνοχώρου και μιας σχολής υπολογιστών, ενισχύοντας έτσι την ψηφιακή άμυνα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του διαστημικού πεδίου επιχειρήσεων. Αυτό θα επιτευχθεί με την απόκτηση ενός γεωστατικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, τριών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, έξι δορυφόρων οπτικής παρατήρησης, τριών δορυφόρων συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων και τριών δορυφόρων παρατήρησης Synthetic Aperture Radar (SAR). Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη υφίστανται 16 οπτικοί δορυφόροι χαμηλής τροχιάς, οι οποίοι είναι διττής χρήσης.

Η έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα

Ένας κεντρικός στόχος της νέας δομής είναι η πλήρης ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων συστημάτων στον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Αυτό θα περιλαμβάνει συστήματα όπως ο «Πυρπολητής», συστήματα τύπου Saronic και συνεργατικά αεροσκάφη, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των κλάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η συγκρότηση νέων δομών, όπως η Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στον Στρατό Ξηράς και η Ειδική Μονάδα μη Επανδρωμένων Οχημάτων Εφοδιασμού, Μεταφορών και Υγειονομικής Υποστήριξης, επίσης για τον Στρατό Ξηράς. Για το Πολεμικό Ναυτικό, θα δημιουργηθούν Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Θαλάσσιων Συστημάτων, ενώ για την Πολεμική Αεροπορία, Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Αεροχημάτων και Συνεργατικών Αεροσκαφών. Τέλος, θα ιδρυθεί ένα Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, για την εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές τις νέες τεχνολογίες.

Αναδιοργάνωση δομών και αξιοποίηση πόρων

Η προσαρμογή της οργανωτικής δομής και διάταξης των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει τη συγχώνευση και κατάργηση δομών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατάργηση 56 μονάδων και 126 εγκαταστάσεων-στρατοπέδων. Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα φτάσουν τα 530 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξοικονομηθέντες πόροι θα διατεθούν υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και υπέρ της μέριμνας των αποστράτων. Παράλληλα, στους στόχους περιλαμβάνεται η αναδιοργάνωση του συστήματος διοικητικής μέριμνας με επιχειρησιακή ενσωμάτωση αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων, η ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με εξορθολογισμό, επαναξιολόγηση και καθορισμό νέων ειδικοτήτων.

Με πληροφορίες από: News.gr