Αλέξης Τσίπρας: «Παραγωγή ή πελατειακό δίκτυο γαλάζιων ακρίδων;»

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, θέτοντας το δίλημμα «παραγωγή ή πελατειακό δίκτυο γαλάζιων ακρίδων», με αφορμή τη διαχείριση των ζωονόσων και τις επιπτώσεις στην κτηνοτροφία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) συνέδεσε τις κυβερνητικές επιλογές με καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδείας του στη Θεσσαλία, μετά από επίσκεψη σε κτηνοτροφική μονάδα.

Η επίσκεψη στη Θεσσαλία και η καταστροφή των κοπαδιών

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε μια κτηνοτροφική μονάδα στη Θεσσαλία, όπου ο ιδιοκτήτης υποχρεώθηκε πριν από δεκατρείς μήνες να θανατώσει περίπου 600 πρόβατα. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε την αφορμή για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να αναδείξει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει πολλοί παραγωγοί.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, οι κτηνοτρόφοι, μετά την καταστροφή των κοπαδιών τους, παραμένουν επί μήνες χωρίς εισόδημα. Επιπλέον, δεν έχουν σαφή προοπτική για την επιστροφή τους στην παραγωγή, έχοντας δει «σε μια μέρα το βιος τους να καταστρέφεται».

Κριτική για τη διαχείριση των ζωονόσων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ζωονόσων από την κυβέρνηση. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επέλεξε τη θανάτωση των ζώων, ακόμα και για αντισώματα που μπορεί να βρίσκονταν στα ζώα, αντί του εμβολιασμού.

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή η επιλογή δεν ήταν ο ενδεδειγμένος επιστημονικός τρόπος και συνέβαλε στην αποψίλωση ενός πολύ μεγάλου μέρους της ζωικής παραγωγής της χώρας. Οι κτηνοτρόφοι δεν θωρακίστηκαν, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη σφαγή των ζώων τους.

Η σύνδεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι «μαϊμού» επιδοτήσεις

Προχωρώντας σε ευθεία πολιτική καταγγελία, ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε τη μη εφαρμογή του εμβολιασμού με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απέφυγε τη λογική των εμβολιασμών υπό τον φόβο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια διαδικασία εμβολιασμού θα επέβαλλε, μέσω των αρμόδιων ευρωπαϊκών επιτροπών, την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό, ισχυρίστηκε, θα αποκάλυπτε την έκταση των εικονικών επιδοτήσεων, καθώς «πάνω από το μισό όσων επιδοτούνται είναι επιδοτήσεις “μαϊμού”».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει κομματικά συνδεδεμένους δικαιούχους, τους οποίους χαρακτήρισε «γαλάζια παιδιά», που εισπράττουν ενισχύσεις χωρίς να παράγουν. Τόνισε ότι αυτές οι επιδοτήσεις στερούνται από τους πραγματικούς παραγωγούς, δημιουργώντας μια κατάσταση όπου κάποιοι ζουν εις βάρος τους.

Προτάσεις για άμεση ανασύσταση και αποζημιώσεις

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την ανασύσταση των κοπαδιών. Ζήτησε η διαδικασία να ξεκινήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση, με αποζημίωση στο 100% από ευρωπαϊκούς πόρους, επικαλούμενος τους ευρωπαϊκούς κανόνες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παράλληλα, ζήτησε να αρχίσει άμεσα η καταγραφή των αποθηκευμένων ζωοτροφών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω πιθανού κινδύνου μετάδοσης ζωονόσων από τις ζωοτροφές που είχαν έρθει σε επαφή με τα θανατωθέντα ζώα, ώστε οι κτηνοτρόφοι να αποζημιωθούν και γι’ αυτές τις απώλειες.

Η «κραυγή αγωνίας» των κτηνοτρόφων

Το πολιτικό βάρος της παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα επικεντρώθηκε στη δυνατότητα των πληγέντων να παραμείνουν στο επάγγελμα. Όπως τόνισε, η «κραυγή αγωνίας» των κτηνοτρόφων αφορά τόσο την επιβίωσή τους όσο και την προοπτική να συνεχίσουν να παράγουν.

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει τη συντήρηση ενός πελατειακού μηχανισμού εις βάρος των πραγματικών παραγωγών. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναρωτήθηκε εάν στη χώρα μας θα υπάρχει παραγωγή ή ένα πελατειακό δίκτυο «γαλάζιων ακρίδων».

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki