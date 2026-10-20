Κώστας Τσουκαλάς: Πολιτικές απαντήσεις στις ανισότητες το φάρμακο για την κοινωνική ειρήνη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το «φάρμακο» για την κοινωνική ειρήνη βρίσκεται στις πολιτικές απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στις ανισότητες. Τόνισε πως σκηνικά όπως αυτά που εκτυλίσσονται στη Γαλλία δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ.

Οι αιτίες των κινητοποιήσεων και οι ανισότητες

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις έχουν πάντα μια αιτία. Αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που παρατηρούνται στη Γαλλία, τονίζοντας ότι αποτελούν εκδήλωση βαθύτερων προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για την ύπαρξη πολύ μεγάλων ανισοτήτων, τόσο πανευρωπαϊκά όσο και εντός της Ελλάδας. Επισήμανε συγκεκριμένα πεδία όπου αυτές οι ανισότητες είναι εμφανείς, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα και τα ελλείμματα που παρατηρούνται στη δημόσια εκπαίδευση.

Το «φάρμακο» για την κοινωνική ειρήνη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέλυσε τη θέση του κόμματος σχετικά με την επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης. Δήλωσε ότι το «φάρμακο» για την κοινωνική ειρήνη δεν περιορίζεται μόνο στην απομόνωση εκείνων που επιδιώκουν να δημιουργήσουν «μπάχαλο», ώστε να μην έχουν χώρο για δράση.

Αντιθέτως, υπογράμμισε ότι πρωτίστως είναι αναγκαίο να δοθούν πολιτικές απαντήσεις στις υφιστάμενες ανισότητες. Πρόσθεσε ότι η κοινωνική ειρήνη απαιτεί τη διάχυση της ευημερίας, την επίτευξη συμπεριληπτικής ανάπτυξης, την αύξηση των μισθών και την αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των μορφών ανισοτήτων.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ στις διαδηλώσεις

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κινητοποιήσεις εντός της Ελλάδας, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει πάντα σε διαδηλώσεις που είναι ειρηνικές και έχουν σαφείς κοινωνικές διεκδικήσεις. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι σκηνικά όπως αυτά που παρατηρούνται στη Γαλλία, όπου σε αυθεντικές κοινωνικές κινητοποιήσεις παρεισφρέουν ακραίες δυνάμεις, δεν εκφράζουν το κόμμα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η εμφάνιση πλιάτσικου και η καταστροφή περιουσιών είναι καταδικαστέα φαινόμενα. Εξήγησε ότι τέτοιες ενέργειες δυσφημίζουν το περιεχόμενο των κοινωνικών αγώνων και, επιπλέον, λειτουργούν ως «βούτυρο στο ψωμί της αντίδρασης», ενισχύοντας θέσεις που αντιτίθενται στις κοινωνικές διεκδικήσεις.

Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε μια «απόπειρα της Νέας Δημοκρατίας να χτίσει μια ιστορία» που υποστηρίζει ότι υπάρχει δήθεν εγχώριος κίνδυνος και κάποιοι επιδιώκουν να διαλύσουν τη χώρα. Σημείωσε ότι τέτοιες δηλώσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Υποστήριξε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία «τα βάζει» με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) διότι, όπως είπε, «προφανώς, γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα πολύ αξιόπιστο και έχει μία καθαρή θέση». Πρόσθεσε ότι η ΝΔ γνωρίζει πολύ καλά πως είναι εύκολο να δημιουργήσει «ψευτοδίπολα» με την ΕΛΑΣ, προκειμένου να βγαίνει εύκολα νικήτρια σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Σχετικά με μια δήλωση του στελέχους της ΕΛΑΣ, Πάνου Λαμπρινίδη, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι θα πρέπει να εξηγηθεί τι ακριβώς εννοούσε. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κ. Λαμπρινίδης εννοούσε το ζήτημα της κοινωνικής αντίδρασης με ειρηνικό τρόπο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αν εννοούσε «τα μπάχαλα και τις καταστροφές», τότε το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί «οριζοντίως και καθέτως», θεωρώντας απαραίτητη την παροχή διευκρινίσεων.

Η στάση της κυβέρνησης και ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις και τις κοινωνικές ανισότητες, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει το ζήτημα των αντιδράσεων. Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση θα εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ένα τμήμα της αντιπολίτευσης μπορεί να είναι επιρρεπές σε αστοχίες, λάθος δηλώσεις και λανθασμένα μηνύματα.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά πάντοτε με ασφάλεια και σταθερότητα. Υπογράμμισε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία. Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας έχει εγκολπώσει στη ρητορική του ορισμένα νεοφιλελεύθερα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: News.gr