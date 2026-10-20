«Χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν» είπε ο Μπάρκας για τον Γεωργιάδη – «Έδωσες την έδρα που σου ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ;» απάντησε ο υπουργός

Οξεία πολιτική αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον ανεξάρτητο βουλευτή, Κώστα Μπάρκα. Η κόντρα πυροδοτήθηκε από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο ο υπουργός εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στα Ιωάννινα. Η ανταλλαγή αιχμηρών σχολίων στο X κλιμακώθηκε γρήγορα, περνώντας από την κριτική για τη συμπεριφορά του υπουργού σε προσωπικές αναφορές.

Το βίντεο από τα Ιωάννινα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα

Η αφορμή για την έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση ήταν ένα βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα Ιωάννινα. Στο εν λόγω στιγμιότυπο, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ. Το βίντεο αυτό σχολιάστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για «άναρθρες κραυγές».

Ο υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντέδρασε στην κριτική του κ. Τσίπρα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Σε αυτή την ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε σθεναρά το σύνθημα της φοιτητικής παράταξης, τονίζοντας τη σημασία του για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Η υπεράσπιση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η επίθεση στον Τσίπρα

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι οι «δήθεν άναρθρες κραυγές» του αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Πρόσθεσε πως πρόκειται για την παράταξη που, μέσα από σκληρούς αγώνες, κατάφερε να πάρει τα Πανεπιστήμια από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ από αυτά.

Παράλληλα με την υπεράσπιση του συνθήματος, ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του. Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ειρωνικά ότι «τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του», αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα του λεγόμενου rebranding του κ. Τσίπρα. Κατέληξε την ανάρτησή του με τη φράση «Περαστικά λοιπόν θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια».

Η παρέμβαση του Κώστα Μπάρκα και ο χαρακτηρισμός «χούλιγκαν»

Στη συζήτηση παρενέβη ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Μπάρκας, ο οποίος σχολίασε επικριτικά τόσο το περιεχόμενο του συνθήματος όσο και τη γενικότερη συμπεριφορά του υπουργού στο βίντεο. Ο κ. Μπάρκας υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «άναρθρες κραυγές» που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπάρκας έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα X: «Σε κάθε περίπτωση άναρθρες κραυγές ήταν που δείχνει και την ποιότητα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Και χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν». Με αυτή τη δήλωση, ο βουλευτής άσκησε έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του υπουργού Υγείας ως αυτή ενός «χούλιγκαν».

Η αντεπίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη για τη βουλευτική έδρα

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε αναπάντητη την κριτική του Κώστα Μπάρκα. Ο υπουργός Υγείας απάντησε μεταφέροντας την αντιπαράθεση σε ένα ζήτημα που αφορά τη βουλευτική έδρα του κ. Μπάρκα και τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσε ζήτημα παράδοσης της βουλευτικής έδρας, μετά την αποχώρηση του κ. Μπάρκα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση του κ. Γεωργιάδη στον κ. Μπάρκα ήταν αιχμηρή, θέτοντας το ερώτημα εάν ο βουλευτής είχε δώσει την έδρα που του ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αναφορά κλιμάκωσε περαιτέρω την κόντρα, προσθέτοντας μια προσωπική διάσταση στην ήδη τεταμένη διαδικτυακή ανταλλαγή.

Προσωπικές αναφορές και πολιτικό παρελθόν

Η διαδικτυακή κόντρα μεταξύ του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και του ανεξάρτητου βουλευτή Κώστα Μπάρκα δεν περιορίστηκε μόνο στις πρόσφατες δηλώσεις και συμπεριφορές. Αντιθέτως, η ανταλλαγή αιχμηρών σχολίων στο X κατέληξε σε προσωπικές αναφορές που άγγιξαν το πολιτικό παρελθόν και των δύο.

Συγκεκριμένα, μέσω των αναφορών των δύο πολιτικών, στην αντιπαράθεση ενεπλάκησαν τόσο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όσο και ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης. Οι προσωπικές αυτές αναφορές για τη βουλευτική έδρα του Κώστα Μπάρκα και το πολιτικό παρελθόν του Άδωνι Γεωργιάδη έδωσαν έναν ακόμα πιο έντονο τόνο στην ήδη οξεία πολιτική αντιπαράθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit