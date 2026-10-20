Ανασχεδιασμός στις Ένοπλες Δυνάμεις: Κλείνουν 187 στρατόπεδα για οικονομία

Σε έναν βαθύ ανασχεδιασμό του χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον υπουργό Νίκο Δένδια να θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων στρατοπέδων. Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας Δομής Δυνάμεων 2026-2035 και της «Ατζέντας 2030», με βασικούς στόχους τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατακερματισμένης στελέχωσης των μονάδων.

Η νέα δομή δυνάμεων και η «Ατζέντα 2030»

Το πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το πρωί της Τρίτης από τον κ. Δένδια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, 187 στρατόπεδα από τα συνολικά 831 που διαθέτει σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κλείσουν.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία μιας πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής δομής στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η νέα Δομή Δυνάμεων φέρνει λουκέτα και συγχωνεύσεις μονάδων, με στόχο μικρότερο λειτουργικό κόστος και καλύτερη στελέχωση.

Στόχος η εξοικονόμηση πόρων

Η οικονομική διάσταση του σχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για το υπουργείο. Από την κατάργηση των συγκεκριμένων δομών υπολογίζεται ότι θα προκύπτει εξοικονόμηση περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε βάθος δεκαετίας, η συνολική εξοικονόμηση, μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια που θα απελευθερωθούν προορίζονται για διάφορους τομείς, όπως το οικιστικό πρόγραμμα και η στέγαση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για εξοπλιστικά προγράμματα, μισθολογικές αυξήσεις, τον στόλο και γενικότερα τη μέριμνα του προσωπικού.

Κριτήρια για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις

Το σχέδιο δεν βασίζεται αποκλειστικά στο οικονομικό κόστος. Ένα από τα βασικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη είναι η πραγματική στελέχωση και η επιχειρησιακή χρησιμότητα κάθε στρατιωτικής εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται κυρίως για μονάδες που δεν ξεπερνούν το 30% της προβλεπόμενης στελέχωσης και των οποίων η επιχειρησιακή σημασία κρίθηκε περιορισμένη.

Το υπουργείο επιδιώκει, μέσω αυτών των αλλαγών, να περιορίσει το φαινόμενο της διατήρησης μεγάλου αριθμού στρατοπέδων και σχηματισμών με μικρό αριθμό προσωπικού. Στόχος είναι η μεταφορά στελεχών σε μονάδες μεγαλύτερης επιχειρησιακής σημασίας. Με τη νέα διάταξη εκτιμάται ότι η στελέχωση στις κρίσιμες μονάδες μπορεί να προσεγγίσει το 70%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα.

Τεχνολογική αναβάθμιση και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Οι αλλαγές που προβλέπονται δεν περιορίζονται μόνο στα στρατόπεδα. Η επικαιροποιημένη Δομή Δυνάμεων περιλαμβάνει νέες συγχωνεύσεις στρατοπέδων, μονάδων και σχηματισμών, αλλά και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Στο νέο μοντέλο δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη δικτυοκεντρική διοίκηση και στην καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η Μονάδα Κυβερνοασφάλειας και Κυβερνοπολέμου. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως μικροδορυφόροι SAR και οπτικοί δορυφόροι, καθώς και ένας νέος επικοινωνιακός δορυφόρος. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων για τον αέρα, τη θάλασσα και τον βυθό, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki