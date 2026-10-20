Νέα επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, ανοιχτό το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών

Με αυξανόμενη πίεση προς την κυβέρνηση επανήλθε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν και αποφεύγει ακόμη την επισημοποίηση του κόμματος που ετοιμάζει, δημοσίευσε βίντεο για το φλέγον ζήτημα της αύξησης των τιμών στα καύσιμα. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το μεγάλο βάρος για τους καταναλωτές στην αντλία οφείλεται κυρίως στη φορολογία των καυσίμων. Την ίδια στιγμή, ο Θεόδωρος Καράογλου άνοιξε εκ νέου το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, το οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε επισήμως κλείσει.

Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα καύσιμα

Ο κ. Σαμαράς, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση δέχεται πίεση για τις υψηλές τιμές στην αντλία και ότι αυτό της κοστίζει δημοσκοπικά, υποστήριξε πως οι ανατιμήσεις δεν οφείλονται αποκλειστικά στις διεθνείς εξελίξεις. Ανέφερε ότι οι τιμές συνδέονται και με τις κυβερνητικές επιλογές, θέτοντας στο επίκεντρο τους φόρους στα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη βρίσκεται στην Ελλάδα στα 70 λεπτά ανά λίτρο, έναντι 36 λεπτών που παρουσίασε ως ευρωπαϊκό κατώτατο όριο. Αντίστοιχα, συνέκρινε τον ΦΠΑ 24% που ισχύει στη χώρα μας με το ελάχιστο 15% που προβλέπεται στην Ευρώπη. Το επιχείρημά του ήταν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωσης εντός των ευρωπαϊκών ορίων και ότι η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει στην τελική επιβάρυνση του καταναλωτή, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Κατηγορίες για πληθωρισμό και νεοφιλελευθερισμό

Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τη διατύπωσή του, αυτό συμβαίνει επειδή ο πληθωρισμός διευκολύνει τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων και την τεχνητή μείωση του χρέους.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, στον οποίο δήλωσε ότι πιστεύει, με τον νεοφιλελευθερισμό που, όπως είπε, εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ζήτησε κρατικές παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το βάρος της ακρίβειας.

Οι προτάσεις για φορολογικές μειώσεις

Οι προτάσεις του κ. Σαμαρά επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς, πέραν των καυσίμων. Συγκεκριμένα, ζήτησε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επίσης, πρότεινε την υποχώρηση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%. Επιπλέον, ζήτησε τη μεταφορά προϊόντων και υπηρεσιών στο 13%, με ιδιαίτερη αναφορά στον κλάδο της εστίασης, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά.

Η σύγκριση με τη δική του διακυβέρνηση

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη δική του διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι μειώσεις φόρων εφαρμόστηκαν ακόμη και υπό μνημόνια, σε περιόδους με ελλείμματα και παρά τις αντιρρήσεις της τρόικας. Κατά τον ίδιο, τότε δεν προκλήθηκε απώλεια εσόδων, αλλά αντιθέτως παρατηρήθηκε αύξησή τους.

Με αυτές τις αναφορές, ο κ. Σαμαράς ήθελε να συγκρίνει τη δική του διακυβέρνηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπονοούσε ότι μετά τις εκλογές θα μπορούσε να εφαρμοστεί το δικό του πρόγραμμα για την ανακούφιση των νοικοκυριών, σε μια κυβέρνηση στην οποία ο ίδιος θα μπορούσε να έχει κεντρικό ρόλο, όπως έχουν υποστηρίξει και αρκετά στελέχη του σε δημόσιες δηλώσεις τους.

Το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών

Την ίδια ώρα, ο Θεόδωρος Καράογλου, μιλώντας στην εκπομπή «Rush Hour» της Naftemporiki TV, άνοιξε ένα θέμα που επισήμως η Νέα Δημοκρατία έχει κλείσει: αυτό των μετεκλογικών συνεργασιών. Η δήλωσή του αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο ίδιος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σε κομματική εκδήλωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki