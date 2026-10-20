Ο Ηλίας Κασιδιάρης σχολίασε ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων

Ο Ηλίας Κασιδιάρης προχώρησε σε αναδημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ενός στόρι που είχε δημοσιεύσει νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram. Η εν λόγω ανάρτηση του κ. Γιαννακόπουλου, η οποία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, είχε ως περιεχόμενο το πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και το μουσικό της υπόβαθρο

Στο στόρι του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επέλεξε να παρουσιάσει τις θέσεις και τους στόχους της Συμμαχίας Ελλήνων. Η ανάρτηση αυτή συνοδευόταν μουσικά από το τραγούδι «Μα εγώ είμαι Έλληνας» του Νότη Σφακιανάκη.

Το σχόλιο του Ηλία Κασιδιάρη για το πρόγραμμα

Ο Ηλίας Κασιδιάρης σχολίασε την αναδημοσίευση, τονίζοντας τη δημοσίευση του προγράμματος από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο κορυφαίος Έλληνας φαρμακοβιομήχανος Δημήτρης Παύλου Γιαννακόπουλος δημοσίευσε στο προφίλ του το πρόγραμμα της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ». Πρόσθεσε επίσης, αναφερόμενος στους βασικούς άξονες του κόμματος, ότι «Κύριος στόχος του κόμματος η Αυτάρκεια μέσω της Εθνικής Παραγωγής και της Βιομηχανικής Ανάπτυξης».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr