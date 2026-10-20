Σκέρτσος: Προτεραιότητες η προστασία ανηλίκων, η στήριξη νοικοκυριών και η δημοσιονομική σταθερότητα

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ανέπτυξε τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, κατά τη διάρκεια εκτενούς συνέντευξής του στην εκπομπή «Ευθέως» του EΡΤnews. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν το νομοσχέδιο που αφορά την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τα μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, καθώς και το διακύβευμα των εκλογών. Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε διεξοδικά σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές, σκιαγραφώντας το πλαίσιο των κυβερνητικών επιλογών.

Προστασία ανηλίκων και ψηφιακός εθισμός

Αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως τόνισε, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναδείξει το θέμα του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων εδώ και δύο χρόνια, αναγνωρίζοντας την κατάσταση αυτή ως μια μορφή «ομηρίας» που βιώνουν πολλά παιδιά και οι οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στη θέσπιση ενός ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε ο υπουργός, γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει ένα τέτοιο συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Λειτουργία της απαγόρευσης και ο ρόλος του «Kids Wallet»

Εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας αυτής της απαγόρευσης, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και δεδομένα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εξακρίβωση της ηλικίας των χρηστών. Η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων θεωρείται κρίσιμη για την επιβολή του νέου μέτρου.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή «Kids Wallet», η οποία προσφέρει στους γονείς τη δυνατότητα να θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τον χρόνο χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά τους, καθώς και την πρόσβασή τους σε διάφορες εφαρμογές και ψηφιακό περιεχόμενο. Ο υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Δεν είμαστε απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την ομηρία της προσοχής των παιδιών που πλέον έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις».

Οικονομική πολιτική και στήριξη των νοικοκυριών

Περνώντας στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε τη σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης να στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως ανέφερε, στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την ανακούφισή τους από τις οικονομικές πιέσεις.

Ωστόσο, ο υπουργός τόνισε ότι οι δημοσιονομικές επιλογές που λαμβάνονται πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς υπολογισμούς, καθώς και σε εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για οικονομική ανευθυνότητα, επισημαίνοντας την έλλειψη κοστολόγησης στις προτάσεις της.

Δημοσιονομική σταθερότητα και διεθνής συγκυρία

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την αντιπολίτευση, ο κ. Σκέρτσος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Όταν έρχεται ένα κόμμα και λέει "εγώ θα δώσω αύξηση στις συντάξεις ή αύξηση στους μισθούς", πρέπει να μας πει από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κυβερνητική θέση περί της αναγκαιότητας για υπεύθυνη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και διαφάνεια στις πηγές χρηματοδότησης.

Επιπλέον, ο υπουργός Επικρατείας χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη τη διεθνή ενεργειακή συγκυρία, συνδέοντας τις αυξήσεις των τιμών με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αναταράξεις που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς αυτές δεν περιλαμβάνονται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: News.gr