Νέα αριστερή προοπτική γεννιέται στο Βερολίνο με κυβέρνηση συνασπισμού

Μια νέα πολιτική δυναμική αναδύεται αυτές τις ημέρες στο Βερολίνο, καθώς η Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2026. Η νίκη της Αριστεράς οδήγησε σε συμφωνία με τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες, με τις τρεις παρατάξεις να ολοκληρώνουν τις διερευνητικές τους συνομιλίες στις 17 Οκτωβρίου. Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για επίσημες διαπραγματεύσεις για κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Αριστεράς, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για μια διαφορετική απάντηση στην Ακροδεξιά και τη συντηρητική διαχείριση.

Η εκλογική επικράτηση της Αριστεράς στο Βερολίνο

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, η Die Linke σημείωσε μια ιστορική νίκη, αναδεικνυόμενη για πρώτη φορά πρώτη πολιτική δύναμη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Συγκεκριμένα, η Αριστερά συγκέντρωσε το 25,7% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή της σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό της εξασφάλισε 45 έδρες στο κοινοβούλιο του Βερολίνου.

Τα υπόλοιπα κόμματα κατέγραψαν τα εξής ποσοστά: το CDU περιορίστηκε στο 18,8%, η AfD έφθασε στο 16,3%, οι Πράσινοι στο 14,3% και το SPD στο 12,1%. Αναφορικά με την κατανομή των εδρών, το CDU έλαβε 33 έδρες, η AfD 29, οι Πράσινοι 25 και το SPD 21. Το σύνολο των εδρών του κοινοβουλίου ανέρχεται στις 153.

Η συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού

Μετά την εκλογική επικράτηση της Αριστεράς, οι τρεις παρατάξεις, Die Linke, Πράσινοι και SPD, προχώρησαν σε διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Οι συνομιλίες αυτές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 17 Οκτωβρίου, με τις τρεις πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι παρατάξεις θα προτείνουν στα κομματικά τους όργανα την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, η οποία θα τεθεί υπό την ηγεσία της Αριστεράς. Η συμμαχία των Die Linke, Πρασίνων και SPD διαθέτει συνολικά 91 από τις 153 έδρες του κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας έτσι μια καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Μια εναλλακτική πρόταση για τη Γερμανία και την Ευρώπη

Η δημιουργία αυτού του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο εκτιμάται ότι αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό τοπικό σχηματισμό. Πρόκειται για μια σαφή εναλλακτική πρόταση, η οποία αντιπαρατίθεται τόσο στη συντηρητική διαχείριση όσο και στην ανερχόμενη Ακροδεξιά.

Αυτό που διαμορφώνεται στην πρωτεύουσα της Γερμανίας μπορεί να αποκτήσει ευρύτερη, πανγερμανική πολιτική σημασία, προσφέροντας ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και πολιτικής κατεύθυνσης.

Η έντονη αντίδραση της συντηρητικής παράταξης

Η αντίδραση της γερμανικής συντηματικής παράταξης στην προοπτική αυτού του αριστερού συνασπισμού ήταν άμεση και εξαιρετικά επιθετική. Ο Markus Söder, ηγετικό στέλεχος, έκανε λόγο για «κόκκινο μέτωπο» και χρησιμοποίησε τον όρο «Honecker 2.0», υποδηλώνοντας μια επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος.

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Friedrich Merz άσκησε έντονη πίεση τόσο στο SPD όσο και στους Πράσινους, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη συνεργασία με την Αριστερά. Η οξύτητα αυτής της αντίδρασης δεν εξηγείται απλώς από την απώλεια της κυβέρνησης ενός ομόσπονδου κρατιδίου, αλλά υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτή την πολιτική εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki