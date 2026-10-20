Ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζει σήμερα το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή, η οποία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έρευνα αιχμής σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα επόμενης γενιάς και η κυβερνοασφάλεια. Το κτίριο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κτιριακού προγράμματος για τον «Δημόκριτο», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης

Στην εκδήλωση των εγκαινίων, εκτός από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να μιλήσουν και άλλα σημαντικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο έργο και την έρευνα που θα διεξάγεται στο νέο κτίριο.

Επίσης, ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Τερζής, ο διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημόκριτου», Βαγγέλης Καρκαλέτσης, και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του «Δημόκριτου», Γιώργος Παλιούρας. Όλοι τους θα αναφερθούν στις δυνατότητες και τους στόχους της νέας υποδομής.

Ερευνητικές δράσεις αιχμής

Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ένα κέντρο έρευνας αιχμής. Οι δραστηριότητες που θα φιλοξενηθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογικών πεδίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα πεδίο με διαρκώς αυξανόμενη σημασία και εφαρμογές.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο θα διεξάγει έρευνα στα δίκτυα επόμενης γενιάς, τα οποία αποτελούν τη βάση για τις μελλοντικές επικοινωνίες και υπηρεσίες. Ένας ακόμη κρίσιμος τομέας στον οποίο θα δοθεί έμφαση είναι η κυβερνοασφάλεια, ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την προστασία δεδομένων και συστημάτων στον ψηφιακό κόσμο.

Το data center και η διασύνδεση με τον ΔΑΙΔΑΛΟ

Εκτός από τις ερευνητικές δραστηριότητες, το νέο κτίριο στεγάζει και το κεντρικό data center του «Δημόκριτου». Αυτή η υποδομή είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς θα εξυπηρετεί όλα τα ινστιτούτα που λειτουργούν υπό την ομπρέλα του «Δημόκριτου». Επιπλέον, θα παρέχει υπηρεσίες στις εταιρείες που έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο τεχνολογικό πάρκο «Λεύκιππος», ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Στο data center θα φιλοξενηθεί επιπλέον ένας κόμβος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). Αυτός ο κόμβος θα διασυνδέει το κτίριο με ταχύτητα και ασφάλεια με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ. Η σύνδεση αυτή θα διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και την ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων εφαρμογών, προσφέροντας ισχυρές υπολογιστικές δυνατότητες.

Η «Pharos A.E.» και το έξυπνο κτίριο

Στο νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχουν στεγαστεί και τα γραφεία της εταιρείας «Pharos A.E.». Η «Pharos A.E.» αποτελεί το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργεί ως ο εμπορικός κλάδος του έργου PHAROS. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση και την εξυπηρέτηση των χρηστών, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου κτιρίου είναι ότι δεν φιλοξενεί απλώς πολύπλευρες δραστηριότητες, αλλά αποτελεί και το ίδιο ένα πεδίο μελέτης. Έχει σχεδιαστεί ως ένα έξυπνο κτίριο, με στόχο να λειτουργήσει ως ένα ζωντανό πεδίο δοκιμών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών ευφυών κτιρίων. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το κτίριο θα συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας στον τομέα των έξυπνων υποδομών.

Χρηματοδότηση και ευρύτερο πρόγραμμα

Η κατασκευή του κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κτιριακού προγράμματος που αφορά τον «Δημόκριτο». Το συνολικό αυτό πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η στήριξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη της χώρας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis