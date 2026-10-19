Το μπέρδεμα του Άδωνι Γεωργιάδη με βίντεο από διαδηλώσεις στο Παρίσι

Ένα βίντεο από διαδηλώσεις στο Παρίσι προκάλεσε συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην πλατφόρμα X. Ο υπουργός σχολίασε την εικόνα των διαδηλωτών, εστιάζοντας στην απουσία γαλλικών σημαιών και στην παρουσία παλαιστινιακών. Ωστόσο, η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν ήταν από τις τωρινές διαδηλώσεις, αλλά από παλαιότερη κινητοποίηση.

Η ανάρτηση του υπουργού στο X

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, κοινοποιώντας ένα βίντεο από διαδηλώσεις που φέρεται να έλαβαν χώρα στο Παρίσι. Στο βίντεο αυτό, διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, γεγονός που αποτέλεσε το επίκεντρο του σχολίου του υπουργού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε στην ανάρτησή του: «Δείτε εικόνα από τις διαδηλώσεις στην Γαλλία. Τί παρατηρείτε; Ούτε μια Γαλλική Σημαία. Μόνον Παλαιστίνη….η Ευρώπη στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της». Με αυτό τον τρόπο, ο υπουργός θέλησε να τονίσει την άποψή του σχετικά με την κατάσταση στην Ευρώπη.

Η παρέμβαση της δημοσιογράφου Μαρίας Δεναξά

Λίγο αργότερα, η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά παρενέβη στην ανάρτηση του υπουργού, επισημαίνοντας ένα σημαντικό στοιχείο σχετικά με την προέλευση του βίντεο. Η κ. Δεναξά διευκρίνισε ότι οι εικόνες που είχε αναρτήσει ο κ. Γεωργιάδης δεν αφορούσαν τις τωρινές διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Στην απάντησή της, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Κύριε υπουργέ οι εικόνες που μας δείχνετε δεν είναι από τις τωρινές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Το βίντεο που ανεβάσατε είναι από διαδήλωση για την Παλαιστινη στο Παρίσι στις 22/10/2023. Παρακαλώ διορθώστε. Ευχαριστώ». Με αυτή την παρέμβαση, η κ. Δεναξά ζήτησε τη διόρθωση της πληροφορίας.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Αντιδρώντας στην επισήμανση της δημοσιογράφου, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε σχετικά με την ημερομηνία του βίντεο. Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι η εικόνα της διαδήλωσης δεν ήταν από την τρέχουσα ημέρα, αλλά από προηγούμενες ημέρες.

Στη δική του απάντηση, ο υπουργός σημείωσε: «Πράγματι η εικόνα της διαδήλωσης αυτής δεν είναι από σήμερα αλλά πριν από μερικές μέρες. Και; Η ουσία του σχολίου μου δεν αλλάζει. Η Γαλλία και η Ευρώπη πλέον απειλούνται σοβαρά». Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε στην κεντρική ιδέα του αρχικού του σχολίου, παρά τη διευκρίνιση για την ημερομηνία του βίντεο.

Το περιεχόμενο του σχολίου του υπουργού

Παρά τη διαφωνία σχετικά με την επικαιρότητα του βίντεο, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το βασικό μήνυμα της ανάρτησής του παραμένει αναλλοίωτο. Η «ουσία του σχολίου», όπως ανέφερε ο ίδιος, εστιάζεται στην εκτίμησή του ότι η Γαλλία και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές απειλές.

Ο υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα «πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της», υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες του για την κατάσταση. Η αρχική του ανάρτηση, η οποία έκανε λόγο για την απουσία γαλλικών σημαιών και την παρουσία παλαιστινιακών σε διαδηλώσεις, χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο για να υποστηρίξει αυτή την ευρύτερη θέση.

Με πληροφορίες από: Topontiki