Παραιτήθηκε ο Χάρης Μαμουλάκης από το βουλευτικό αξίωμα

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, υπέβαλε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Η παραίτηση ανακοινώθηκε επίσημα με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Μαμουλάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από μερικούς μήνες, αναμένεται να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Την έδρα του αναμένεται να καταλάβει ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Η παραίτηση και η πολιτική του διαδρομή

Ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος εκπροσωπούσε το Ηράκλειο ως ανεξάρτητος βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα το πρωί της Δευτέρας. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώθηκε μέσω επιστολής που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαμουλάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Ηρακλείου με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, διατηρώντας έκτοτε την ιδιότητα του ανεξάρτητου βουλευτή.

Οι δηλώσεις του Χάρη Μαμουλάκη

Σε μια on cam δήλωσή του, καθώς και σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube, ο Χάρης Μαμουλάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους συμπολίτες του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μόλις υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Ηρακλείου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια».

Ο πρώην βουλευτής έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου στην πολιτική του πορεία. «Ένας κύκλος έκλεισε», ανέφερε, τονίζοντας όμως ότι «η αφοσίωσή μου στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη». Πρόσθεσε δε, ότι με «βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης».

Ο κ. Μαμουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην επίγνωση των προκλήσεων της εποχής. «Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί», δήλωσε. Καταλήγοντας, υπογράμμισε τη συνέχεια της δράσης του: «Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας».

Η επόμενη πολιτική του στέγη

Η παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη έρχεται εν μέσω πληροφοριών που τον φέρουν να οδεύει προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όλα δείχνουν πως η προσχώρησή του στο νέο πολιτικό σχηματισμό είναι ζήτημα ωρών, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά ρεπορτάζ.

Ο ίδιος ο κ. Μαμουλάκης, σε δηλώσεις του, φαίνεται να βαίνει προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πολιτική του διαδρομή μετά την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο διάδοχος στην έδρα του Ηρακλείου

Μετά την παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη, την έδρα του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να καταλάβει ο Σωκράτης Βαρδάκης. Ο κ. Βαρδάκης ήταν ο πρώτος επιλαχών του τοπικού ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Σωκράτης Βαρδάκης παραμένει στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που καθιστά την ανάληψη της έδρας του Ηρακλείου από τον ίδιο μια φυσική εξέλιξη μετά την αποχώρηση του κ. Μαμουλάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit