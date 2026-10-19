Ώρα για αλλαγές, μάλλον, στην ΕΛΑΣ – Νυφούδης και Μπαλατσούκας στο… τραπέζι

Οι επικοινωνιακές επιλογές του κόμματος έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά από μια ανάρτηση με φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που χαρακτηρίστηκε ατυχής. Στο προσκήνιο βρίσκονται οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου, Νυφούδης και Μπαλατσούκας, οι οποίοι έχουν απασχολήσει με τις ενέργειές τους. Παράλληλα, αναμένονται και αλλαγές σε βουλευτικές έδρες, με τον Μαμουλάκη να έχει ήδη παραιτηθεί.

Η ατυχής ανάρτηση με φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης

Μια ανάρτηση που περιείχε φωτογραφία δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε αγκαλιά τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη, κρίθηκε ως ατυχής. Η συγκεκριμένη επιλογή χαρακτηρίστηκε επίσης ως ανέμπνευστη, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθείται. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία τέτοιων εικόνων και η δημοσίευσή τους, φαίνεται να μην είχε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Αυτή η ενέργεια έθεσε ζητήματα για το πώς σκοπεύει να πολιτευτεί ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Προκλήθηκε προβληματισμός για το αν μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγήσει σε διμέτωπο, ειδικά τη στιγμή που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς δεν αποτελούν εχθρούς. Το επικοινωνιακό αυτό λάθος έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για επαναξιολόγηση των τακτικών.

Οι «Γιάγκουσιτς» και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις επικοινωνιακές αστοχίες, γίνεται αναφορά σε «Γιάγκουσιτς» της ΕΛΑΣ, υποδηλώνοντας την ύπαρξη λανθασμένων επιλογών. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρονται ο Νυφούδης και ο Μπαλατσούκας, οι οποίοι κατέχουν τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Ο Νυφούδης έχει απασχολήσει με τις «γκάφες» του, ενώ ο Μπαλατσούκας αποφάσισε να προβεί σε επικοινωνιακές «πιρουέτες».

Οι ενέργειες του Μπαλατσούκα, που περιγράφονται ως «εξυπνακισμοί», φαίνεται να έγιναν με την προσδοκία να προκαλέσουν εντύπωση, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Η παρουσία δύο αναπληρωτών εκπροσώπων τύπου με τέτοιου είδους επικοινωνιακές προσεγγίσεις, ενισχύει την άποψη ότι είναι καιρός για αλλαγές στην επικοινωνιακή ομάδα του κόμματος.

Η ανάγκη για αλλαγές στην πολιτική στρατηγική

Η συνολική εικόνα των επικοινωνιακών χειρισμών οδηγεί στην εκτίμηση ότι «μάλλον ήρθε η ώρα να δει αλλαγές ο Τσίπρας». Η αναφορά στην εμπιστοσύνη του Νίστρουπ στον Γιάγκουσιτς αντί του Ταμπόρδα στα μέσα Ιουλίου, και η μετέπειτα διαπίστωση ότι ο Αργεντινός ήταν καλύτερος, χρησιμοποιείται ως αναλογία. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση και διόρθωση των επιλογών σε κρίσιμα πόστα.

Η παρακολούθηση του «Παναθηναϊκού» από τον Αλέξη Τσίπρα από τον Ιούλιο, χρησιμοποιείται ως μεταφορά για την παρατήρηση των εξελίξεων και την ανάγκη για αποφάσεις. Η κατάσταση στην επικοινωνία του κόμματος, σε συνδυασμό με τις πολιτικές προκλήσεις, καθιστά επιτακτική την αναζήτηση νέων προσώπων ή την αναδιάταξη των ρόλων.

Παραιτήσεις βουλευτών: Μαμουλάκης, Ζαμπάρας και άλλοι

Παράλληλα με τις επικοινωνιακές εξελίξεις, ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Μαμουλάκη από τη βουλευτική του έδρα. Η παραίτηση αυτή γίνεται «για χάρη του Τσίπρα», γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη αναδιάταξη ή στήριξη σε πολιτικό επίπεδο. Η κίνηση αυτή του κ. Μαμουλάκη ανοίγει τον δρόμο για νέες εξελίξεις στο κοινοβουλευτικό σκηνικό.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι την παραίτηση του κ. Μαμουλάκη αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τον κ. Ζαμπάρα, καθώς και για «άλλους», χωρίς να προσδιορίζονται περαιτέρω ονόματα. Αυτές οι παραιτήσεις σηματοδοτούν μια περίοδο ανακατατάξεων και ανανεώσεων εντός του κόμματος, με σημαντικές επιπτώσεις στη σύνθεση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki