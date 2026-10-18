ΣΥΡΙΖΑ: Ένοπλη ανακωχή μετά το «όχι» στον Πολάκη – Η δύσκολη συγκατοίκηση και ο φόβος νέας σύγκρουσης

Η πρόταση του Παύλου Πολάκη για τη διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο και την εκλογή νέου προέδρου από τη βάση απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψηφοφορία αυτή, αν και έκλεισε τη διαδικαστική συζήτηση, άφησε ανοιχτό το πολιτικό πρόβλημα που απασχολεί την Κουμουνδούρου. Οι εσωκομματικές ισορροπίες παραμένουν λεπτές, με τις δύο πλευρές να διατηρούν τις ουσιαστικές τους διαφωνίες.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της, απέρριψε την πρόταση του Παύλου Πολάκη. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 52 ψήφοι κατά της πρότασης, 30 υπέρ και 4 λευκά. Συνολικά, 86 από τα 170 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής συμμετείχαν στην ψηφοφορία, γεγονός που καταδεικνύει τον συσχετισμό δυνάμεων εντός του οργάνου.

Αυτός ο συσχετισμός δείχνει ότι, προς το παρόν, ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί να επιβάλει την πρότασή του για άμεση εκλογή προέδρου. Ωστόσο, οι 30 ψήφοι που συγκέντρωσε υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας υπαρκτής εσωκομματικής δύναμης που στηρίζει τις θέσεις του.

Η στάση του Παύλου Πολάκη και οι διαφωνίες

Μετά την απόρριψη της πρότασής του, ο Παύλος Πολάκης δεν έδειξε διάθεση να κλιμακώσει την ένταση. Η αντίδρασή του περιορίστηκε στη φράση «ό,τι αποφάσισαν τα μέλη μας». Στην Κουμουνδούρου, αυτή η δήλωση ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι, τουλάχιστον στην τρέχουσα φάση, δεν επιδιώκει μια ρήξη με την ηγεσία του κόμματος.

Παρά την ήττα στην ψηφοφορία, η ουσιαστική διαφωνία του Παύλου Πολάκη παραμένει. Ο ίδιος θεωρεί ότι «δεν περπατάει το πράγμα» με την τρέχουσα κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύει ότι το κόμμα χρειάζεται μια εκλεγμένη ηγεσία, τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κέντρου και μια συνολική επανεκκίνηση, προκειμένου να ανακτήσει την εκλογική του δυναμική.

Οι θέσεις των δύο πλευρών

Στην αντίθετη πλευρά, στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου υπερασπίζονται τη σημερινή συλλογική λειτουργία του κόμματος. Εκφράζουν την άποψη ότι μια νέα προεδρική εκλογή θα μπορούσε να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας. Αυτό, κατά την εκτίμησή τους, θα συνέβαινε σε μια περίοδο όπου το κόμμα προσπαθεί να οργανώσει την εκλογική του παρουσία και να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Η διατήρηση της συλλογικής ηγεσίας θεωρείται από αυτή την πλευρά ως ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αποφευχθούν περαιτέρω τριβές και να διασφαλιστεί η ενότητα, ειδικά ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων. Η εστίαση στην εκλογική προετοιμασία αποτελεί προτεραιότητα για αυτά τα στελέχη.

Πιθανός ρόλος για τον Παύλο Πολάκη

Στο πλαίσιο των εσωκομματικών διεργασιών, εξετάζεται η πληροφορία ότι ο Παύλος Πολάκης ενδέχεται να αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο στην προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια εσωκομματική γέφυρα, γεφυρώνοντας τις διαφορετικές απόψεις και διατηρώντας την ενότητα.

Από τη μία πλευρά, θα διατηρηθεί το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας που επικράτησε στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη, θα δοθεί στον Παύλο Πολάκη ένας πραγματικός πολιτικός και οργανωτικός ρόλος, αναγνωρίζοντας την επιρροή του και αξιοποιώντας την παρουσία του στην προεκλογική μάχη. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να εκτονώσει τις πιέσεις και να αποφευχθεί μια νέα σύγκρουση, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ισορροπία

Η διατήρηση αυτής της εσωκομματικής ισορροπίας αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα για την Κουμουνδούρου. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ. Κάθε νέα μετακίνηση στελέχους ή βουλευτή προς το νέο κόμμα αναμένεται να αυξήσει την πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ και να επαναφέρει το ερώτημα της πολιτικής και εκλογικής του επιβίωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Παππάς έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στους αποχωρήσαντες βουλευτές, ζητώντας την επιστροφή των εδρών τους. Ένας άλλος, πιθανότατα καθοριστικότερος, παράγοντας είναι οι δημοσκοπήσεις. Η ηγετική ομάδα, με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κέρδισε χρόνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki