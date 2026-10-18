Το πολιτικό σκηνικό σε στασιμότητα: Οι στρατηγικές Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. ενόψει κάλπης

Το ελληνικό πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από μια σταθερή εικόνα στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών, με τις μεταβολές και ανακατατάξεις να εντοπίζονται κυρίως στο εσωτερικό των ευρύτερων πολιτικών και ιδεολογικών παρατάξεων. Αυτή η στασιμότητα εκφράζεται τόσο με την αντικατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΛ.Α.Σ., όσο και από τις μικρές ανακατατάξεις που προκαλούν διάφορα κόμματα με την εμφάνισή τους.

Η σταθερότητα των δημοσκοπήσεων και οι αναποφάσιστοι

Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αδιατάρακτο, ενώ η βελόνα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι κολλημένη. Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι πολίτες διατηρούνται σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Όλα αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η κατάσταση δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν φτάσουμε στην κάλπη, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα μέχρι τότε.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των κομμάτων εξουσίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ., για την προσέλκυση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που κινούνται πέριξ του Κέντρου.

Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας την αδυναμία της να καλύψει πλήρως τις εισοδηματικές απώλειες των πολιτών, οι οποίες προκλήθηκαν από τη δραματική ακρίβεια στην ενέργεια, τα τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Το δόγμα της είναι να δίνει όσα μέσα είναι διαθέσιμα, για όσο αντέχει, με την ελπίδα να μη βρεθεί άοπλη ενόψει του πιο δύσκολου χειμώνα των τελευταίων ετών.

Προκειμένου να καλύψει μέρος των πολλών αδυναμιών της, η κυβέρνηση θα «αγκαλιάσει» όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την «καθημερινότητα». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης ήταν τα εγκαίνια του μοναδικού έτοιμου συρμού του Ηλεκτρικού, από τους συνολικά υπό ανακατασκευή.

Το «ταβάνι» του Τσίπρα και η ΕΛ.Α.Σ.

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται να έχει φτάσει στο αναμενόμενο προσωπικό του ταβάνι, ένα ζήτημα για το οποίο υπήρχαν προειδοποιήσεις εδώ και καιρό. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε το κόμμα του, την ΕΛ.Α.Σ., χρησιμοποιώντας τον όρο «Αριστερή» και επιλέγοντας ένα όνομα που παραπέμπει ευθέως στον ΕΛΑΣ.

Αυτός ο μάλλον αυστηρός προσδιορισμός της πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητας του κόμματος περιορίζει την ευρυχωρία του και τη δυνατότητά του να προσεγγίζει ανεμπόδιστα τους κεντρώους ψηφοφόρους. Φαίνεται πως αποτελεί το σοβαρότερο εμπόδιο στην προσπάθειά του να υπερβεί το δημοσκοπικό του ταβάνι.

Ο αυτοπροσδιορισμός του ΠΑΣΟΚ και ο ανταγωνισμός

Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κατ’ επανάληψη ένα ανάλογο λάθος στον αυτοπροσδιορισμό του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του αυστηρά ως «σοσιαλδημοκρατικό». Ο συγκεκριμένος όρος βρέθηκε επί δεκαετίες στο επίκεντρο σφοδρής ιδεολογικής διαμάχης με όλες τις εκδοχές της Αριστεράς.

Ως συνέπεια αυτού του αυτοπροσδιορισμού, το ΠΑΣΟΚ χάνει στον ανταγωνισμό από τον κ. Τσίπρα, τόσο στους αριστερούς ψηφοφόρους όσο και στους αυτοαποκαλούμενους «κεντροαριστερούς». Αυτή η κατάσταση περιπλέκει την προσπάθειά του να διευρύνει την εκλογική του βάση.

Η ένταση στην αντιπολίτευση ευνοεί τον Μητσοτάκη

Ένα ακόμη πιο σοβαρό ζήτημα για τους δύο σκληρούς αντιπολιτευόμενους ανταγωνιστές, δηλαδή την ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ, είναι η άνευ ορίων ένταση που προκαλείται μεταξύ τους από διάφορους δευτερότριτους παράγοντες. Αυτή η ένταση είναι απεχθής στους κεντρώους ψηφοφόρους.

Η συγκεκριμένη κατάσταση βλάπτει και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς απομακρύνει τους δυνητικούς ψηφοφόρους του Κέντρου. Ταυτόχρονα, ευνοεί τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επωφελείται από την εσωτερική διαμάχη των αντιπάλων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki