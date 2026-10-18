Η κυβέρνηση στρέφεται στα προβλήματα της καθημερινότητας μετά τις εξελίξεις από τις Βρυξέλλες και τις δημοσκοπήσεις

Μια σταδιακή, αλλά σημαντική αλλαγή στρατηγικής παρατηρείται στην κυβερνητική πολιτική, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να στρέφεται στα λεγόμενα «προβλήματα της καθημερινότητας». Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απουσία των προσδοκώμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων και δημοσιονομικής ευελιξίας από τις Βρυξέλλες, καθώς και τα μέτρια ποσοστά που κατέγραψαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για το κυβερνών κόμμα. Η κυβέρνηση επιδιώκει πλέον να δώσει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες, όπως η υγεία, οι μαζικές μεταφορές, το κυκλοφοριακό και η εκπαίδευση.

Στροφή στην καθημερινότητα και οι λόγοι της

Η απόφαση του πρωθυπουργού να ταξιδέψει με τον ανακαινισμένο συρμό του ΗΣΑΠ και να αναφερθεί στις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη βελτίωση της κατάστασης στον «Ηλεκτρικό», αποτελεί ένδειξη της νέας αυτής στρατηγικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση φαίνεται να επιχειρούν μια στροφή στα day-to-day προβλήματα, τα οποία θα παραμείνουν στην προμετωπίδα της πολιτικής για μεγάλο διάστημα.

Αυτή η εστίαση στην καθημερινότητα αναμένεται να ενταθεί, ιδίως εάν η κρίση στον τομέα της ενέργειας συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να ανοίξει την ατζέντα των δράσεών της, καθώς πεδία όπως η ενέργεια και η ακρίβεια παραμένουν προβληματικά και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην αλλαγή στρατηγικής

Η στρατηγική περί στροφής στην καθημερινότητα υπαγορεύεται από δύο μείζονες και αντικειμενικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά στην ενεργειακή κρίση και την προσπάθεια της κυβέρνησης να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης των πολιτών, στην επιμονή σε μια «ενάρετη» δημοσιονομική πολιτική και στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση πιθανής παρόξυνσης της κρίσης. Μια τέτοια ισορροπία θεωρείται ασταθής, κάτι που η κυβέρνηση γνωρίζει, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα δεδομένων των συνθηκών.

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την πόλωση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για «τα πάντα όλα» την υποχρεώνουν να βρίσκεται διαρκώς σε φάση άμυνας, χωρίς να μπορεί να καθορίσει την πολιτική ατζέντα. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια στάσιμη εικόνα, χωρίς κάποιο κόμμα να απειλεί την επικυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική σκηνή.

Η ενεργειακή κρίση και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί

Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε ούτε την ευρωπαϊκή απόφαση ούτε τη δημοσιονομική ευελιξία που ζητούσε για άμεσα μέτρα στήριξης. Το «πουγκί» δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι «φειδωλοί» καθορίζουν τις αποφάσεις των Βρυξελλών. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση επιδιώκει την προαναφερθείσα ασταθή ισορροπία και κρατάει εφεδρείες.

Τα πράγματα στον τομέα της ενέργειας δεν φαίνεται ότι θα εξομαλυνθούν σύντομα. Αντιθέτως, πιο πιθανή θεωρείται μια επιδείνωση της κρίσης και νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Αυτή η κατάσταση ενισχύει την ανάγκη για εστίαση σε ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και η αναπροσαρμογή

Τα μέτρια αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, οι περισσότερες των οποίων έδειξαν μείωση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος, επιβάλλουν αναπροσαρμογή πολλών κατευθυντήριων γραμμών της κυβερνητικής πολιτικής. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μια «ανώμαλη προσγείωση» όσων στο Μαξίμου ήταν αιθεροβάμονες, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση.

Η αναπροσαρμογή αυτή περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των δράσεων σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, με στόχο την αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Επιδότηση και μελλοντικές ενέργειες

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες επιδότηση 40. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια να προσφερθεί κάποια ανακούφιση στους πολίτες, δεδομένων των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, διατηρώντας την ασταθή ισορροπία και τις εφεδρείες, καθώς η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki