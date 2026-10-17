Νίκος Παππάς: Ανοιχτό κάλεσμα στη Νέα Αριστερά για προγραμματική συμμαχία με αυτοτελή παρουσία ΣΥΡΙΖΑ

Ανοιχτή διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόσκληση προς τη Νέα Αριστερά για συνεργασία, με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκο Παππά, να θέτει ως κατεύθυνση τη συγκρότηση ευρύτερης προγραμματικής και κοινωνικής συμμαχίας. Μιλώντας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Παππάς συνέδεσε την επιδίωξη συγκλίσεων με τη διατήρηση της αυτοτελούς πολιτικής παρουσίας του κόμματος, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα κατά μιας νέας εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Πρόσκληση για ευρύτερη προγραμματική συμμαχία

Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι «η πρόσκλησή μας προς τη Νέα Αριστερά παραμένει ανοιχτή». Διευκρίνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις της Νέας Αριστεράς, οι οποίες εκκρεμούν ενόψει και του συνεδρίου της. Η αναφορά του αυτή αφήνει ανοιχτό τον δίαυλο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Επιπλέον, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν προεξοφλεί την ανταπόκριση της άλλης πλευράς. Ούτε περιγράφει κάποιο συγκεκριμένο οργανωτικό σχήμα συνεργασίας, διατηρώντας έτσι ευελιξία στις μελλοντικές εξελίξεις.

Συνεργασίες με ΠΡΑΤΤΩ και Οικολόγους Πράσινους

Στο ίδιο πλαίσιο αναζήτησης συνεργασιών, ο Νίκος Παππάς αξιολόγησε ως «πάρα πολύ θετική» την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ. Εξέφρασε την επιθυμία αυτή η πρωτοβουλία να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για την ενίσχυση του προοδευτικού χώρου.

Παράλληλα, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι συνεχίζονται οι επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους. Αυτές οι επαφές διεξάγονται στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων, με στόχο την εξεύρεση κοινών σημείων. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Θα την επιδιώξουμε την ευρύτερη προγραμματική και κοινωνική συμμαχία».

Επιμονή στην αυτοτελή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ

Το άνοιγμα προς τη Νέα Αριστερά συνοδεύτηκε από σαφή οριοθέτηση ως προς το μέλλον του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής υπερασπίστηκε την ανάγκη για ξεχωριστή παρουσία και παρέμβαση του κόμματος στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Νίκος Παππάς απέρριψε την προοπτική ο ΣΥΡΙΖΑ να «εξαφανιστεί» μέσα σε άλλες πολιτικές κατασκευές. Με αυτό το στίγμα, η αναζήτηση συνεργασιών παρουσιάζεται ως μέρος της προσπάθειας πολιτικής ανάκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ, με ταυτόχρονη διατήρηση της ταυτότητάς του.

Κριτική σε ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα

Αιχμηρός ήταν ο Νίκος Παππάς απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξη Τσίπρα. Υπενθύμισε την πρόταση που, όπως ανέφερε, είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Η πρόταση αυτή αφορούσε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ένα κοινό πρόγραμμα και τη συμμετοχική εκλογή επικεφαλής.

Ο κ. Παππάς κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι απέρριψε αυτή την πρόταση. Για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι η επιλογή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να ιδρύσει δικό του κόμμα συνιστά εκ των πραγμάτων άρνηση της συγκεκριμένης πρότασης για συνεργασία.

Παρότι κατέγραψε ως μετακίνηση τη δήλωση του κ. Τσίπρα περί σεβασμού στην επιθυμία του ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει την παρουσία του, ο Νίκος Παππάς άσκησε κριτική στις προγραμματικές του θέσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε διαφωνίες σχετικά με τη 13η σύνταξη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τον δημοσιονομικό χώρο.

Διαδικαστική πρόταση για συνέδριο

Στο εσωκομματικό πεδίο, ο Νίκος Παππάς κατέθεσε μια διαδικαστική πρόταση προς την Κεντρική Επιτροπή. Η πρόταση αυτή αφορά την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, εάν το κόμμα θα προχωρήσει σε συνέδριο. Η απόφαση αυτή θα καθορίσει τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ σε οργανωτικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit