Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ: Αιχμές για Τσίπρα και ανεξάρτητους, σε ψηφοφορία η πρόταση Πολάκη

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τις εργασίες της, με τις εισηγητικές ομιλίες της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά να κυριαρχούν. Αμφότεροι έστειλαν το μήνυμα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ», ενώ παράλληλα άφησαν σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του, αλλά και τους ανεξάρτητους βουλευτές, από τους οποίους συνεχίζουν να ζητούν την επιστροφή των εδρών τους.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε επισήμως την πρότασή του για τη διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο και την εκλογή νέου αρχηγού μία εβδομάδα αργότερα. Ο Νίκος Παππάς πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία αυτή η πρόταση, με την Κεντρική Επιτροπή να προχωρά πλέον σε αυτή τη διαδικασία.

Οι εισηγήσεις και η πρόταση Πολάκη

Μετά τις εισηγητικές ομιλίες των Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου, τον λόγο έλαβε ο Γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος. Ακολούθως, ο Παύλος Πολάκης ανέπτυξε την πρότασή του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, θέτοντας επίσημα το ζήτημα της άμεσης ανασυγκρότησης του κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πολάκης πρότεινε τη διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο, με την εκλογή νέου αρχηγού να ακολουθεί μία εβδομάδα μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου. Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εάν δεν υπάρξει αυτή η κίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταφέρει να αναταχθεί και να ανακτήσει τη δυναμική του.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Παύλου Πολάκη, η οποία είχε ήδη συζητηθεί και κατατεθεί στην Πολιτική Γραμματεία την προηγούμενη ημέρα, ο Νίκος Παππάς πρότεινε να τεθεί άμεσα σε ψηφοφορία η συγκεκριμένη πρόταση για τη διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο. Μετά τις εισηγήσεις, η Κεντρική Επιτροπή προχωρά στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί της πρότασης αυτής, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή για το κόμμα.

Το μήνυμα της Ρένας Δούρου για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ

Η Ρένα Δούρου, ανοίγοντας την ομιλία της, υπογράμμισε με έμφαση ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ», παρά τις διασπάσεις, τις αποχωρήσεις, τις απογοητεύσεις και τα λάθη που ενδεχομένως έγιναν. Επίσης, σημείωσε ότι το κόμμα είναι παρόν «παρά τις προβλέψεις εκείνων που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν», αλλά και «παρά τις επιλογές όσων θεώρησαν ότι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποφασιστεί ερήμην του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ».

Η κ. Δούρου κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να αποφασίσουν πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Τόνισε ότι αυτό δεν θα επιτευχθεί μόνο με την ιστορία του κόμματος, αλλά κυρίως με τη στάση που κρατά σήμερα. Πρόσθεσε πως το κόμμα έκανε μια δύσκολη επιλογή το καλοκαίρι, θέτοντας τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας και ασάφειας.

Κριτική για το παρελθόν και την εξάρτηση από πρόσωπα

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, άσκησε κριτική για τις προηγούμενες περιόδους του κόμματος. Διερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, «από πότε τα μέλη υπάρχουν για να επικροτούν και τα όργανα για να επικυρώνουν;». Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε ξανά συντρόφους».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «επενδύσαμε πολιτικά και συναισθηματικά σε πρόσωπα» και «συνηθίσαμε να αποδίδουμε τις νίκες σε έναν αρχηγό και τις ήττες στους υπόλοιπους». Συμπλήρωσε ότι «είδαμε ανθρώπους στους οποίους εναποθέσαμε τόσες ελπίδες να εγκαταλείπουν το κόμμα που τους ανέδειξε».

Συνεχίζοντας την κριτική της, η κ. Δούρου ανέφερε ότι «ένα κόμμα που στηρίζει το μέλλον του σε έναν άνθρωπο, κινδυνεύει να χάσει την πολιτική του πυξίδα, όταν εκείνος όπως προέκυψε αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο». Διεμήνυσε ότι «Θέλουμε κόμμα με προσωπικότητα όχι με μεσσίες, με μέλη που αποφασίζουν όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες».

Η συλλογική ηγεσία ως πολιτική αυτοπεποίθηση

Αναφορικά με τη σημερινή συλλογική ηγεσία και επιχειρώντας να απαντήσει στην πρόταση για εκλογή αρχηγού πριν τις εκλογές, η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι «η συλλογικότητα δεν είναι επιλογή ήττας».

Δεν αποτελεί ούτε «καταφύγιο αδυναμίας μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος αρχηγός», αλλά είναι «η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος που αρνείται να εξαρτά το μέλλον του από τις διαθέσεις και τις μωροφιλοδοξίες κάποιων που κουβαλήσαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Με πληροφορίες από: Topontiki