Η αναζήτηση για τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο ρόλος των ενδιάμεσων εκλογών

Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, έπειτα από μόλις έντεκα μήνες θητείας, έχει ανοίξει τη συζήτηση για το πρόσωπο που θα αναλάβει την εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Στο παρασκήνιο της Ουάσιγκτον, κυκλοφορούν ήδη ονόματα πολιτικών, κυβερνητικών στελεχών και ισχυρών Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών. Η τελική επιλογή ενδέχεται να συνδεθεί στενά με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες θα διαμορφώσουν τους νέους συσχετισμούς στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η σημασία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

Η αναζήτηση νέου πρέσβη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του στρατηγικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, ξεκινώντας από την αμυντική συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια, και φτάνοντας έως τις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη διπλωματική θέση ιδιαίτερα σημαντική για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Ο διάδοχος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα κληθεί να διαχειριστεί αυτή την εκτεταμένη ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους συμμάχους τους βρίσκονται σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού. Παράλληλα, οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πέρα από αυτήν, μεταβάλλονται συνεχώς, προσδίδοντας επιπλέον βάρος στα καθήκοντα του νέου πρέσβη.

Ο ρόλος των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου

Οι ενδιάμεσες εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα διαμορφώσει τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων στο αμερικανικό Κογκρέσο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις και τις διπλωματικές τοποθετήσεις.

Η σύνδεση της τελικής επιλογής με το εκλογικό αποτέλεσμα υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση της θέσης του πρέσβη και το πώς οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επηρεάσουν τις διεθνείς διπλωματικές τους τοποθετήσεις και τις σχέσεις με χώρες-συμμάχους όπως η Ελλάδα.

Ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ

Προς το παρόν, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα βρίσκεται ο Τζόσουα Χακ, γνωστός και ως Τζος Χακ. Ο κ. Χακ ανέλαβε καθήκοντα επιτετραμμένου αμέσως μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στις λειτουργίες της πρεσβείας.

Ο Τζόσουα Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας, με περίπου είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Πριν αναλάβει τη θέση του επιτετραμμένου, υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών, με αρμοδιότητα για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Επιπλέον, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, το οποίο είχε την ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Η διπλωματική του διαδρομή περιλαμβάνει επίσης σημαντικές αποστολές σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Βουλγαρία, η Μιανμάρ, η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Η εκτεταμένη γνώση του κ. Χακ για τις υποθέσεις της περιοχής θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της συνέχειας στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, ενόσω αναμένεται ο επίσημος ορισμός του νέου Αμερικανού πρέσβη.

Υποψήφιοι για τη θέση του πρέσβη

Ανάμεσα στα πρόσωπα που επανέρχονται στην ονοματολογία για τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ξεχωρίζει το όνομα του Γκας Μπιλιράκη. Ο κ. Μπιλιράκης είναι Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικανός βουλευτής, εκλεγμένος στην πολιτεία της Φλόριντα.

Το ενδεχόμενο αξιοποίησής του στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας είχε συζητηθεί ήδη τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συγκροτούσε τη νέα κυβέρνησή του μετά την εκλογική του νίκη. Ο κ. Μπιλιράκης διαθέτει ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις, καθώς διατηρεί επαφές τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο συνδέεται με μακροχρόνια προσωπική φιλία από τη Φλόριντα.

Εκτός από τις στενές του σχέσεις με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, ο Γκας Μπιλιράκης έχει αναπτύξει και διακομματικές συνεργασίες στο Κογκρέσο. Πέραν του κ. Μπιλιράκη, στην ονοματολογία περιλαμβάνονται επίσης πολιτικοί με πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ, στελέχη της κυβέρνησής του, καθώς και επιχειρηματίες με ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, οι οποίοι διεκδικούν τη σημαντική αυτή διπλωματική θέση.

Με πληροφορίες από: Topontiki