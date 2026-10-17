Διαμάχη Γεωργιάδη – Χρηστίδη για τη συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη

Μια έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, με αφορμή τη συμμετοχή τους σε συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη. Η συνάντηση, που διοργανώθηκε από το Israel in Greece, είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ. Η κριτική που ακολούθησε οδήγησε τον κ. Χρηστίδη σε απολογητική επιστολή, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του κ. Γεωργιάδη.

Η συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη

Η αφορμή για την πολιτική αντιπαράθεση ήταν μια συνάντηση υποστηρικτών των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη και διοργανώθηκε από το Israel in Greece. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και η δημιουργία ισχυρότερων κοινοβουλευτικών ομάδων αλληλοστήριξης.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν τόσο ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, μεταξύ άλλων πολιτικών από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο δείπνο αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής.

Η «απολογητική» επιστολή του Παύλου Χρηστίδη

Μετά την κριτική που ασκήθηκε για τη συμμετοχή του στο δείπνο, ο Παύλος Χρηστίδης προχώρησε σε μια επιστολή, την οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «απολογητική». Στην επιστολή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ναι μεν παρευρέθηκε στη συνάντηση, αλλά κάθισε για λίγο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, ο κ. Χρηστίδης διευκρίνισε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του δεν συνομίλησε με την Ισραηλινή πρέσβη ή με υπουργούς του Ισραήλ. Ο τόνος και το ύφος αυτής της επιστολής σχολιάστηκαν έντονα από τον κ. Γεωργιάδη.

Η σφοδρή αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του, υπερασπίστηκε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και επιτέθηκε στον Παύλο Χρηστίδη. Δήλωσε περήφανος που βρέθηκε στο εν λόγω δείπνο και άσκησε σφοδρότατη κριτική στην επιστολή του κ. Χρηστίδη.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την απάντηση του συναδέλφου του βουλευτή ως «κατάπτυστα απολογητική» και «γελοία». Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα με συγχωρέσει ο καλός και συμπαθής συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρηστίδης, αλλά η απάντησή του είναι γελοία. Μόνο που δεν έπεσε γονυπετώς να τους ζητήσει και συγγνώμη, που τόλμησε να πάει στην Αθηναϊκή Λέσχη και να υποστηρίξει τις στενές σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ».

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον Παύλο Χρηστίδη να «σταθεί στο ύψος του», τονίζοντας ότι τα πράγματα «κάπου έχουν ξεφύγει».

Η θέση του Άδωνι Γεωργιάδη για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ. Δήλωσε ότι ουδέποτε έκρυψε την πλήρη υποστήριξή του προς το Ισραήλ και ότι θεωρεί τη στρατηγική σχέση με το Κράτος αυτό ως μείζον εθνικό συμφέρον της Ελλάδας.

Όπως υπογράμμισε, αυτές τις απόψεις τις εκφράζει συνεχώς και παντού, τόσο δημόσια όσο και εντός της Βουλής. Η παρουσία του στη συνάντηση της Αθηναϊκής Λέσχης ήταν, όπως είπε, «φυσική» δεδομένων των σταθερών του θέσεων.

Η κριτική και η απάντηση του υπουργού

Η συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη έγινε γνωστή από μια ομάδα «ακροαριστερών» που ονομάζονται @reporters_gr. Αυτοί, όπως περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης, στήθηκαν έξω από τη Λέσχη και βιντεοσκοπούσαν τους εισερχόμενους και εξερχόμενους, αναρτώντας στη συνέχεια το υλικό για να τους ψέξουν. Ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε αυτή την ομάδα με προηγούμενες κριτικές, αναφέροντας ότι είναι «οι ίδιοι που φώναζαν για τα γυαλιά μου Meta το καλοκαίρι και που φώναζαν για τα προσωπικά δεδομένα κ.λπ.».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αρχικά δεν ασχολήθηκε με την κριτική, καθώς βρισκόταν σε περιοδεία στην Ήπειρο, εγκαινιάζοντας Κέντρα Υγείας και ΤΕΠ Νοσοκομείων. Δήλωσε επίσης ότι δεν θεωρεί πως οφείλει να δώσει τον παραμικρό λογαριασμό για τις κινήσεις του σε έναν «ακροαριστερό λογαριασμό της πλάκας». Τόνισε ότι οι εκλεγμένοι πολιτικοί λογαριασμό δίνουν μόνο στους ψηφοφόρους τους, οι οποίοι γνωρίζουν τις απόψεις του για το Ισραήλ. Η απάντηση του κ. Χρηστίδη ήρθε στην αντίληψή του κατά την επιστροφή του στην Αθήνα από τα Ιωάννινα.

Με πληροφορίες από: Topontiki