Κάλεσμα συστράτευσης από τον Κωστή Χατζηδάκη στην ΟΝΝΕΔ ενόψει εκλογών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το κάλεσμα αυτό έγινε με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώθηκε για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, στην οποία παρευρέθηκαν χιλιάδες μέλη της οργάνωσης και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από διαφορετικές γενιές. Ο κ. Χατζηδάκης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τα στελέχη της παράταξης με την ΟΝΝΕΔ.

Η εκδήλωση και η συμμετοχή των μελών

Η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ πραγματοποιήθηκε στο Glasshouse και συγκέντρωσε χιλιάδες ΟΝΝΕΔίτες και ΔΑΠίτες. Ο Κωστής Χατζηδάκης ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην εκδήλεση, τονίζοντας τη μεγάλη προσέλευση και την παρουσία μελών από όλες τις γενιές.

Στην ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χιλιάδες ΟΝΝΕΔίτες και ΔΑΠίτες όλων των γενεών βρεθήκαμε ξανά μαζί! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους παλιούς και νέους φίλους που κατέκλυσαν το Glasshouse στην εκδήλωσή μου για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ!»

Η ΟΝΝΕΔ ως «υπόθεση καρδιάς»

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η ΟΝΝΕΔ αποτελεί για όλα τα μέλη της «μια υπόθεση καρδιάς». Συνέδεσε την οργάνωση με τις προσωπικές αναμνήσεις, τη νεότητα και τα όνειρα των στελεχών που πέρασαν από τις τάξεις της, αναδεικνύοντας τον βαθύ συναισθηματικό της δεσμό με την παράταξη.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν την πορεία της οργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στη διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης της νεολαίας.

Οι «μεγάλες νίκες» και η ανατροπή συσχετισμών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις «μεγάλες νίκες» που έχει σημειώσει η ΟΝΝΕΔ καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι αυτές οι νίκες είχαν ως αποτέλεσμα την ανατροπή των συσχετισμών στον χώρο της νεολαίας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ΟΝΝΕΔ κατάφερε να αντιταχθεί στην «ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς», επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα και διαμορφώνοντας νέες ισορροπίες στον πολιτικό στίβο των νέων.

Το μήνυμα για την επόμενη εκλογική μάχη

Αναφερόμενος στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε την κρισιμότητα της. «Η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μάχη για την Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να στηριχτεί μαζικά η Νέα Δημοκρατία», δήλωσε με έμφαση, καλώντας σε συστράτευση.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην επόμενη εκλογική μάχη. «Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε στην πλάτη μας την επόμενη εκλογική μάχη! Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ευθύνη τους.

Ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε από την ίδρυσή της ένα ανοιχτό κόμμα. Δήλωσε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να επιδιώκει τον πολυσυλλεκτικό του χαρακτήρα, προσελκύοντας ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και διατηρώντας την απήχησή του σε διαφορετικά κοινά.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ποιος αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πυρήνα του κόμματος: «Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ, πολυσυλλεκτικό, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς. Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τη στηρίξαμε και θα τη στηρίζουμε», κατέληξε, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο των μελών της νεολαίας του κόμματος.

Με πληροφορίες από: News.gr