Καρτερός σε Δουδωνή: Είσαι ψεύτης, ή μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας;

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης έχει προκύψει μεταξύ της ΕΛ.Α.Σ. και του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό πρόσωπο ξανά τον Θανάση Καρτερό. Ο κ. Καρτερός απαντά σε βίντεο που δημοσίευσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης με τίτλο «Όταν μιλάει ο Δουδωνής».

Η αντίδραση του Θανάση Καρτερού ήταν άμεση και χαρακτηρίζεται από σαρκασμό, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζητήσεων και αντιπαράθεσης στον πολιτικό χώρο.

Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δουδωνής αναφέρθηκε σε μια «νόσο της εξαφάνισης στελεχών» που, όπως υποστήριξε, πλήττει το κόμμα. Αφορμή για αυτή τη δήλωση στάθηκε η απουσία του ονόματος του γνωστού αρθρογράφου Θανάση Καρτερού από τη λίστα των μελών της Πολιτικής Επιτροπής στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Α.Σ.

Από την πλευρά του κόμματος, για την απουσία αυτή έγινε λόγος για «λάθος της υπηρεσίας». Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Δουδωνή, αυτή η «τυπολογία» επαναλαμβάνεται, καθώς είχε προηγηθεί η αντίστοιχη απομάκρυνση του κ. Σιακαντάρη από το Εθνικό Συμβούλιο.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι η ηγεσία χρησιμοποιεί τα στελέχη για να εκφράσουν αυτό που επιθυμεί ο αρχηγός. Μόλις όμως οι δηλώσεις τους προκαλέσουν τη «γενική κατακραυγή», τότε, όπως περιέγραψε, τα στελέχη αυτά εξαφανίζονται ως διά μαγείας από τα κομματικά όργανα.

Η αντίδραση του Θανάση Καρτερού

Ο Θανάσης Καρτερός, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, καυτηριάζει έντονα το γεγονός ότι παρουσιάστηκε από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ως «εξαφανισμένος» από ένα κομματικό όργανο, την Πολιτική Γραμματεία. Ο συντάκτης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το συγκεκριμένο όργανο δεν υφίσταται καν ως όργανο.

Ο κ. Καρτερός θέτει ένα χιουμοριστικό δίλημμα σχετικά με το αν πρέπει να διαψεύσει δημόσια τα λεγόμενα του κ. Δουδωνή ή να αποδεχτεί παθητικά αυτή την «εξαφάνιση». Με αυτή τη στάση, αφήνει σαφείς αιχμές για την αξιοπιστία, τα κίνητρα αλλά και την αντίληψη του Παναγιώτη Δουδωνή.

Οι αιχμές για την αξιοπιστία και την αντίληψη

Ο κ. Καρτερός εκφράζει την κατάπληξή του ακούγοντας από ένα «πολύ σίγουρο, πολύ αξιόπιστο και πολύ αυστηρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ονόματι Δουδωνής», ότι η «νόσος της εξαφάνισης» που πλήττει την ΕΛ.Α.Σ. επιδεινώνεται. Περιγράφει μάλιστα το βίντεο του κ. Δουδωνή με λεπτομέρειες, αναφέροντας τη σκηνοθεσία, τον φωτισμό και την «κατάλληλη πόζα του πρωταγωνιστή», την οποία χαρακτηρίζει «ιατρική πόζα», καθώς ο βουλευτής μιλάει για νόσο.

Η κατάπληξη του κ. Καρτερού, όπως αναφέρει, μετατρέπεται σε «αποπληξία» όταν ακούει το όνομά του ως εξαφανισμένου από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Επισημαίνει εμφατικά ότι τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αλλά τονίζει πως αυτό δεν μειώνει το βάρος της «κεραμίδας», καθώς, όπως λέει, «από κάπου με εξαφάνισαν αφού το υποστηρίζει με εικόνα και ήχο ο Δουδωνής».

Η «νόσος της εξαφάνισης» και η «Πολιτική Γραμματεία»

Ο Θανάσης Καρτερός αμφισβητεί την ακρίβεια των ισχυρισμών του κ. Δουδωνή, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σφάλλει ο άνθρωπος που έχει διαγνώσει την «τυπολογία του συνεταιρισμού ΕΛ.Α.Σ-ΝΔ». Ο κ. Δουδωνής, σύμφωνα με τον κ. Καρτερό, αποκαλύπτει τώρα την «τυπολογία της εξαφάνισής» του.

Ο κ. Καρτερός αναφέρεται στις δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι πρώτα έγραψε «καθ’ υπαγόρευση του Τσίπρα» και ύστερα ο Αλέξης Τσίπρας τον εξαφάνισε «μπροστά στην κατακραυγή». Ο Θανάσης Καρτερός κλείνει την αναφορά του σε αυτό το σημείο με την υπογραφή «Δουδωνής», τονίζοντας την προέλευση των ισχυρισμών.

Με πληροφορίες από: Newsit