Τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ «ροκανίζουν» το αφήγημα της αυτοδυναμίας

Σημαντικούς τριγμούς στο κυβερνητικό αφήγημα περί αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές προκαλεί το συνολικό ποσοστό που συγκεντρώνουν τα κόμματα τα οποία τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πρόσφατη μέτρηση, αυτά τα κόμματα φτάνουν αθροιστικά το 20,5% στην πρόθεση ψήφου, γεγονός που αναδεικνύει την εντεινόμενη πολυδιάσπαση στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και θέτει εμπόδια στον στόχο της κυβέρνησης.

Το ποσοστό των κομμάτων της δεξιάς πολυκατοικίας

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, όπως αυτή καταγράφεται από την εταιρεία MARC, τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν ένα συνολικό ποσοστό 20,5%. Αυτό το ποσοστό προκύπτει από την αθροιστική δύναμη συγκεκριμένων πολιτικών σχηματισμών, όπως η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, η Συμμαχία Ελλήνων και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Η συγκεκριμένη συσπείρωση δυνάμεων στον χώρο αυτό αποτελεί ένα δεδομένο που χρήζει προσοχής, καθώς διαμορφώνει ένα σημαντικό μέγεθος εντός του πολιτικού σκηνικού. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών των κομμάτων υπογραμμίζει την ύπαρξη ενός διευρυμένου εκλογικού κοινού που αναζητά πολιτική εκπροσώπηση δεξιότερα της κυβερνώσας παράταξης.

Προκλήσεις για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας

Το παραπάνω ποσοστό, 20,5%, που συγκεντρώνουν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, δημιουργεί προβληματισμό για τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας να επιτύχει την αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογές. Η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου ποσοστού ψηφοφόρων που στρέφονται σε κόμματα δεξιότερα της κυβερνώσας παράταξης, «ροκανίζει» ουσιαστικά το αφήγημα της αυτοδυναμίας, καθιστώντας την επίτευξή της πιο σύνθετη.

Οι πιθανότητες για τη Νέα Δημοκρατία να επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο της αυτοδυναμίας φαίνεται να συρρικνώνονται, καθώς ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος που παραδοσιακά θα μπορούσε να την στηρίξει, φαίνεται να επιλέγει άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή η εξέλιξη καθιστά τα πράγματα δύσκολα για την κυβέρνηση, καθώς απαιτείται μεγαλύτερη συσπείρωση για την επίτευξη του στόχου.

Ο παράγοντας του κόμματος Αντώνη Σαμαρά

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από την εν λόγω μέτρηση της πρόθεσης ψήφου απουσιάζει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η πιθανή είσοδος ή η ανακοίνωση της δημιουργίας ενός τέτοιου κόμματος αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω ανακατατάξεις στον δεξιό χώρο, προσθέτοντας νέα δεδομένα στο πολιτικό τοπίο.

Η δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά προβλέπεται ότι θα «ροκανίσει» τα ποσοστά των ήδη υπαρχόντων μικρότερων κομμάτων της δεξιάς, αναδιανέμοντας τις δυνάμεις. Παράλληλα, νομοτελειακά αναμένεται να «τραβήξει» και ψηφοφόρους οι οποίοι σήμερα δηλώνουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη, ενισχύοντας έτσι την πολυδιάσπαση και την πολυπλοκότητα του εκλογικού αποτελέσματος.

Η εντεινόμενη πολυδιάσπαση εντός της «δεξιάς πολυκατοικίας»

Η γενικότερη εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή της εντεινόμενης πολυδιάσπασης εντός της λεγόμενης «δεξιάς πολυκατοικίας». Αυτή η τάση, δηλαδή η εμφάνιση και ενίσχυση πολλαπλών κομμάτων στον ίδιο πολιτικό χώρο, έχει άμεσες συνέπειες για το κυβερνών κόμμα και την εκλογική του στρατηγική.

Καθώς η πολυδιάσπαση αυτή εντείνεται, συρρικνώνονται παράλληλα και οι πιθανότητες για τη Νέα Δημοκρατία να πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επικείμενες εκλογές. Η κατάσταση καθιστά την επίτευξη του στόχου αυτού ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ψήφοι διαμοιράζονται σε περισσότερες επιλογές στον δεξιό άξονα, απαιτώντας από τη ΝΔ να αναθεωρήσει τις προσεγγίσεις της.

Με πληροφορίες από: Topontiki