Ένταση στη Βουλή μετά από καταγγελία Βελόπουλου για οστά θυμάτων των Τεμπών

Ένταση ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής, φέρνοντας σε αντιπαράθεση τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία του κ. Βελόπουλου, ο οποίος παρουσίασε φωτογραφίες που, όπως υποστήριξε, απεικονίζουν ανθρώπινα οστά θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο Γιώργος Φλωρίδης, από την πλευρά του, κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο για επαναφορά «συνωμοσιολογικών εκδοχών» και «πολιτική εκμετάλλευση» του τραγικού γεγονότος.

Καταγγελία Βελόπουλου για ευρήματα οστών

Κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, παρουσίασε φωτογραφίες, δηλώνοντας ότι απεικονίζουν περίπου 200 ανθρώπινα οστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα οστά αυτά ανήκουν σε θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών και φέρεται να βρέθηκαν στις θέσεις Κουλούρι και Παντρεμένο.

Ο κ. Βελόπουλος κατήγγειλε ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες βρέθηκαν πεταμένες μέσα σε κιβώτια, δίπλα στο γραφείο του ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα ευρήματα αυτά δεν αποτελούν μέρος της δικογραφίας. «Μου λέγατε ότι είμαι για τα μπάζα, αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκαν οστά ανθρώπων. Βρέθηκαν οστά ανθρώπινου χεριού, στη χούφτα ένα κινητό», τόνισε ο κ. Βελόπουλος.

Η αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης

Αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, πήρε τον λόγο και κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι επαναφέρει συνωμοσιολογίες, των οποίων μάλιστα ήταν ο ίδιος αρχικός εμπνευστής. Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε σε προηγούμενους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι «δεν υπήρξαν ποτέ τα 3 χαμένα βαγόνια» και «δεν υπήρξαν ποτέ οι 53 χαμένοι επιβάτες».

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι οι πραγματογνωμοσύνες έδειξαν πως «δεν υπήρξε ποτέ ξυλόλιο». Παρέπεμψε σε «fake news» που υποκινήθηκαν από «50.000 ψεύτικους λογαριασμούς», φωτογραφίζοντας «ρώσικη παρέμβαση». «Με αυτή την απάτη βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους», είπε, «πιστεύοντας ότι είχε γίνει κάτι που η κυβέρνηση συγκαλύπτει. Είναι ψέμα, απάτη από την αρχής ως το τέλος», αναφώνησε ο κ. Φλωρίδης.

Διάλογος σε υψηλούς τόνους

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κ. Φλωρίδη, το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης ανέβηκε, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να φωνάζει από τα έδρανα «θα έπρεπε να ντρέπεστε». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε μια θεατρική κίνηση, άφησε τις φωτογραφίες που παρουσίασε μπροστά από τον υπουργό, στα υπουργικά έδρανα.

Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε πως εφόσον βρέθηκαν στο γραφείο του ανακριτή, αποτελούν υλικό της ανάκρισης. Κατηγόρησε τον κ. Βελόπουλο ότι επιχειρεί να δημιουργήσει υποψίες, αφού δεν εξηγεί με ποιον τρόπο εμποδίστηκε η δικαστική διερεύνηση.

Προκλήσεις για δικαστική διερεύνηση

Ο Γιώργος Φλωρίδης διερωτήθηκε: «Πόσον εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε ακόμα για να σταματήσετε αυτή τη γελοιότητα;». Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία μπορούν να τεθούν ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει εάν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

«Γιατί δεν πηγαίνετε στο δικαστήριο και φέρνετε αυτή την άθλια εικόνα στη Βουλή;», ρώτησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, προκαλώντας τον κ. Βελόπουλο να ακολουθήσει τη νομική οδό για την επίλυση των ζητημάτων που έθεσε.

Απαντήσεις Βελόπουλου και αναφορές σε Τριαντόπουλο

Παίρνοντας ξανά τον λόγο, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι ο στόχος του είναι να αποτρέψει ένα νέο «ξεμπάζωμα και μπάζωμα», επικαλούμενος την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Βελόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των Τεμπών.

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έθεσε ζήτημα διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αυτή την ενέργεια και ζητώντας απαντήσεις σχετικά με την τύχη του εν λόγω υλικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki