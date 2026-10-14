Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η μέχρι πρότινος Αμερικανίδα πρέσβης, φέρεται να κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες για να διασώσει τη θέση της τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Οι προσπάθειες αυτές έλαβαν χώρα στον απόηχο δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της ιδιότητας. Η Γκιλφόιλ πραγματοποίησε τηλεφωνήματα σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και σε άτομα του στενού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ, αναζητώντας υποστήριξη.

Οι προσπάθειες για υποβάθμιση των δημοσιευμάτων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι επικοινωνίες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ξεκίνησαν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Τα τηλεφωνήματα αυτά πραγματοποιούνταν πρωινές ώρες, ώρα Αθήνας, και είχαν ως στόχο την υποβάθμιση των δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση της για προσωπικό όφελος.

Η πρώην πρέσβης ζητούσε την υποστήριξη των αξιωματούχων και των συνεργατών του Τραμπ, προσπαθώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες. Οι αναφορές για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της θέσης είχαν δημιουργήσει ένα τεταμένο κλίμα γύρω από το πρόσωπό της.

Η υπόθεση των 100.000 δολαρίων και η άρνηση

Ένα από τα κεντρικά σημεία των δημοσιευμάτων αφορούσε μηνύματα που δημοσίευσε η εφημερίδα, στα οποία η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να είχε ζητήσει το ποσό των 100.000 δολαρίων από έναν δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η αποκάλυψη ενέτεινε την πίεση που δεχόταν η πρέσβης.

Αντιδρώντας σε αυτά τα μηνύματα, η Γκιλφόιλ επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν έπεισε την άλλη πλευρά, αφήνοντας τις κατηγορίες να αιωρούνται.

Τεταμένη ατμόσφαιρα και αναζήτηση διαρροών

Μετά τη δημοσίευση ενός τρίτου ρεπορτάζ από την εφημερίδα, η ατμόσφαιρα γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε ολοένα και πιο τεταμένη. Η πρώην πρέσβης φέρεται να προσπαθούσε να εντοπίσει ποιοι διέρρεαν τις πληροφορίες που την είχαν μετατρέψει σε αντικείμενο χλευασμού στις βραδινές σατιρικές τηλεοπτικές εκπομπές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, η Γκιλφόιλ κατηγορούσε υπαλλήλους της πρεσβείας, καθώς και μέλη της προσωπικής της ασφάλειας, για τις διαρροές. Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει ένα κλίμα δυσπιστίας και εσωτερικών εντάσεων εντός του περιβάλλοντός της.

Επισκέψεις στο Jefferson House και τηλεφωνήματα για βοήθεια

Επικαλούμενη επισκέπτες στο Jefferson House, την κατοικία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, η Wall Street Journal περιγράφει την εικόνα της πρέσβης. Η κατοικία είχε διακοσμηθεί με μεγάλες προσωπογραφίες της, ενώ οι επισκέπτες παρατήρησαν ότι η Γκιλφόιλ κοιτούσε πάνω από τους ώμους τους προς την τηλεόραση, η οποία έπαιζε χωρίς ήχο, παρακολουθώντας τις ειδήσεις για τα ολοένα αυξανόμενα πολιτικά της προβλήματα.

Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Γκιλφόιλ τηλεφώνησε στον Μάθιου Μπόιλ, ο οποίος είναι επικεφαλής του γραφείου της ιστοσελίδας Breitbart News στην Ουάσιγκτον. Ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να ασκήσει πιέσεις σε κυβερνητικούς αξιωματούχους υπέρ της, ενώ παράλληλα, προσπαθούσε να διατηρήσει μια εικόνα κανονικότητας.

Προσπάθειες διατήρησης εικόνας κανονικότητας

Παρά τις πιέσεις και τα δημοσιεύματα, η κυρία Γκιλφόιλ προσπάθησε να διατηρήσει μια εικόνα κανονικότητας και δημόσιας παρουσίας. Τη Δευτέρα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε με τον Ισπανό πρέσβη στην Ελλάδα.

Η φωτογραφία αυτή αναρτήθηκε με αφορμή την εθνική εορτή της Ισπανίας, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Feliz Fiesta Nacional!». Επιπλέον, στο Instagram, ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Λάρα Τραμπ, τη νύφη του Αμερικανού προέδρου, για τα γενέθλιά της, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι η καθημερινότητά της συνεχιζόταν απρόσκοπτα.

Με πληροφορίες από: Reader