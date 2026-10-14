Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκυβέρνηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε δηκτικά τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο ΚΡΗΤΗ TV ανέφερε ότι δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά. Ο κ. Μαρινάκης, με μία δεικτική ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, υποστήριξε σκωπτικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ «λογικά ήταν συνωνυμία». Η δήλωση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται σε συνέχεια της τηλεοπτικής εμφάνισης του πρώην πρωθυπουργού.

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη TV

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό κανάλι ΚΡΗΤΗ TV, προέβη σε μία συγκεκριμένη δήλωση που αποτέλεσε το επίκεντρο του σχολιασμού. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να υποστήριξε στην εν λόγω συνέντευξη: «Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά».

Αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα, όπως αναφέρεται στις σχετικές αναρτήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, αποτέλεσε το έναυσμα για τον Παύλο Μαρινάκη να παρέμβει με τον δικό του τρόπο. Η δήλωση αυτή του πρώην πρωθυπουργού καταγράφηκε στην τηλεοπτική του εμφάνιση, η οποία και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για την απάντηση που ακολούθησε.

Η δηκτική απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα με μία δεικτική ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Facebook. Στην ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε με σκωπτικό τόνο την αντίφαση που εντοπίζει μεταξύ της δήλωσης του κ. Τσίπρα και της προηγούμενης πολιτικής του πορείας, κάνοντας λόγο για «συνωνυμία».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, το απόγευμα της Τετάρτης (14.10.2026), ότι «Ο κ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στο ΚΡΗΤΗ TV είπε: ‘Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά’. Λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία».

Η υπενθύμιση της συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ

Μέσω της ανάρτησής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τη συνεργασία του κ. Τσίπρα με τους Ανεξάρτητους Έλληνες (ΑΝΕΛ) και τον Πάνο Καμμένο. Η αναφορά αυτή γίνεται στο πλαίσιο της διακυβέρνησης που σχηματίστηκε με τη συμμετοχή των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης, με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύει την περίοδο κατά την οποία ο Αλέξης Τσίπρας σχημάτισε κυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο. Η δήλωση περί «συνωνυμίας» αποσκοπεί στο να τονίσει την αντίθεση μεταξύ της πρόσφατης δήλωσης του κ. Τσίπρα και της ιστορικής πραγματικότητας της πολιτικής του διαδρομής, όπως την αντιλαμβάνεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παραπομπή στο βίντεο της συνέντευξης

Για την επιβεβαίωση των λεγομένων του και «του λόγου το αληθές», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παραπέμπει τους αναγνώστες σε συγκεκριμένο σημείο του βίντεο της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι το σχετικό απόσπασμα μπορεί να βρεθεί στο 1:04:27 του βίντεο της συνέντευξης που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός στο ΚΡΗΤΗ TV.

Αυτή η παραπομπή στο ακριβές χρονικό σημείο της συνέντευξης προσφέρεται ως απόδειξη της δήλωσης του κ. Τσίπρα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, με αυτή την κίνηση, παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης των όσων υποστηρίζει στην ανάρτησή του σχετικά με το περιεχόμενο της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos