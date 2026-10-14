Η υποδοχή των αγροτών στη Λάρισα: Διαμαρτυρία και αίτημα συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Οι αγρότες της Λάρισας υποδέχτηκαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, περιλαμβάνοντας συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητη πορεία τρακτέρ. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο πρωθυπουργός βρισκόταν στην περιοχή για τα εγκαίνια μιας νέας αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Βασικό αίτημα των διαδηλωτών παραμένει η πραγματοποίηση συνάντησης με τον κ. Μητσοτάκη.

Η υποδοχή του πρωθυπουργού με διαμαρτυρία

Οι αγροτικοί σύλλογοι του νομού Λάρισας οργάνωσαν δυναμικές κινητοποιήσεις για να εκφράσουν τα αιτήματά τους κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού. Η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή σημαδεύτηκε από συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στις οποίες συμμετείχαν αγρότες με τα γεωργικά τους μηχανήματα.

Η διαμαρτυρία έλαβε τη μορφή μηχανοκίνητης πορείας με τρακτέρ, η οποία κινήθηκε προς τον χώρο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η πρωθυπουργική εκδήλωση. Οι αγρότες εξέφρασαν με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους και την ανάγκη να ακουστούν οι διεκδικήσεις τους από την πολιτική ηγεσία.

Ο σκοπός της πρωθυπουργικής επίσκεψης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Λάρισα με αφορμή τα εγκαίνια μιας νέας αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε τον λόγο της παρουσίας του στην περιοχή, προσελκύοντας ταυτόχρονα την προσοχή των αγροτών που επέλεξαν τη συγκεκριμένη στιγμή για να αναδείξουν τα προβλήματά τους.

Η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, η οποία εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό, αποτελεί ένα νέο έργο στην περιοχή. Ωστόσο, η παρουσία του κ. Μητσοτάκη συνέπεσε με την έντονη κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου, ο οποίος επιδίωξε να θέσει επί τάπητος τα ζητήματα που τον απασχολούν.

Η οργάνωση και η πορεία των αγροτών

Η κινητοποίηση των αγροτών της Λάρισας οργανώθηκε κατόπιν καλέσματος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα αυτό, πολλοί αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους σε ένα κομβικό σημείο της περιοχής.

Η αρχική συγκέντρωση των αγροτικών μηχανημάτων πραγματοποιήθηκε στον κόμβο του Πλατυκάμπου. Από εκεί, οι αγρότες ξεκίνησαν τη μηχανοκίνητη πορεία τους, κινούμενοι μαζικά με κατεύθυνση τον χώρο όπου θα λάμβανε χώρα η εκδήλωση των εγκαινίων με την παρουσία του πρωθυπουργού.

Παράκαμψη των μπλόκων και προσέγγιση του χώρου

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, οι αγρότες αντιμετώπισαν αστυνομικά μπλόκα που είχαν στηθεί στην περιοχή. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να τα παρακάμψουν, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές διαδρομές.

Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν αγροτικούς δρόμους και χωράφια, προκειμένου να αποφύγουν τα σημεία ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να φτάσουν σε πολύ κοντινή απόσταση, «σε απόσταση αναπνοής», όπως αναφέρεται, από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου πραγματοποιούνταν τα εγκαίνια.

Το κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών

Το βασικό και αδιαπραγμάτευτο αίτημα των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις είναι η πραγματοποίηση μιας συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Οι διαδηλωτές επιδιώκουν έναν άμεσο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να του εκθέσουν προσωπικά τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις τους.

Η επιμονή τους για συνάντηση υπογραμμίζει την ανάγκη τους για επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν και την προσδοκία τους για άμεση ανταπόκριση από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μια σαφή έκφραση της θέλησής τους να ακουστούν οι φωνές τους.

Με πληροφορίες από: Reader