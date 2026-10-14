Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Τα μέτρα αφορούν την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Στόχος είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως.

Υποχρεωτική παύση εργασιών σε συγκεκριμένες περιοχές

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται ακραίες καιρικές συνθήκες στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο καθιστά υποχρεωτική την παύση εργασιών σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, κατά τις ώρες 15:00 έως 18:00.

Η υποχρεωτική παύση αφορά χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Σε αυτές περιλαμβάνονται εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, καθώς και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες. Επίσης, αφορά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι ή τροχοπέδιλα, δηλαδή τις υπηρεσίες delivery.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις αυτές της υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τους εργαζόμενους των ψηφιακών πλατφορμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 68 του νόμου 4808/2021.

Εξαιρέσεις από τα μέτρα και επιβολή προστίμων

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Εξαιρούνται όσες αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι οι υγειονομικές μονάδες, η ύδρευση, ο ηλεκτρισμός, οι αεροπορικές μεταφορές, οι υπηρεσίες handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Για τις εξαιρούμενες δραστηριότητες, τίθεται ως προϋπόθεση η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παρούσα ανακοίνωση, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του νόμου 3996/2011 (Α’ 170).

Σύσταση για τηλεργασία και διευκολύνσεις

Πέρα από την υποχρεωτική παύση, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η σύσταση αφορά την εφαρμογή τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Αυτό το μέτρο προτείνεται για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επιπλέον, για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και τη διευκόλυνση των εργαζομένων, οι εργοδότες στις εν λόγω περιοχές καλούνται να διευκολύνουν τους εργαζόμενους κατά την τυχόν αλλαγή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, προσαρμοζόμενοι στις έκτακτες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader