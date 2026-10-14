Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου 2026, στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου, επιδιώκοντας τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η νομική αυτή ενέργεια έρχεται ως άμεση απάντηση σε μια σοβαρή απόπειρα εξαπάτησης, όπου άγνωστος δράστης παρίστανε ψευδώς τον ίδιο τον υπουργό, χρησιμοποιώντας το όνομά του.

Υποβολή μήνυσης για ηλεκτρονική εξαπάτηση

Η μήνυση υποβλήθηκε από τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά από περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης, το οποίο αφορούσε την ψευδή χρήση του ονόματος και της ιδιότητάς του. Ο κ. Θεοδωρικάκος ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων που επιχείρησαν να παραπλανήσουν τρίτα πρόσωπα.

Η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε σχετικά με το περιστατικό, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο υπουργός Ανάπτυξης κατέθεσε τη μήνυση για να προστατεύσει τόσο τη δική του υπόληψη όσο και το δημόσιο συμφέρον από τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει πλέον αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας.

Το παραπλανητικό μήνυμα σε στέλεχος του μπάσκετ

Αφορμή για την υποβολή της μήνυσης αποτέλεσε ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε ένα στέλεχος ομάδας μπάσκετ. Στο μήνυμα αυτό, ο αποστολέας εμφανιζόταν ως ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα και να εκμεταλλευτεί την ιδιότητά του για αθέμιτους σκοπούς.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μηνύματος υπονοούσε πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, απευθυνόμενο στον παραλήπτη με τρόπο που παρέπεμπε σε επίσημη επικοινωνία. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζεται από την πλευρά του υπουργού, το εν λόγω μήνυμα και οι αναφορές του ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, αποτελώντας μια σαφή απόπειρα παραπλάνησης και εξαπάτησης. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι υπονοούμενες συναλλαγές είναι ανύπαρκτες.

Τα αδικήματα που διερευνώνται από τις αρχές

Η μήνυση που υπέβαλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος αφορά μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, τα οποία καλείται να διερευνήσει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς η ψευδής αναπαράσταση του υπουργού θίγει την τιμή και την υπόληψή του.

Επιπλέον, η μήνυση εστιάζει στην πρόθεση εξαπάτησης τρίτων προσώπων, καθώς ο σκοπός του δράστη ήταν να αποκομίσει όφελος μέσω της παραπλάνησης. Η καταγγελία περιλαμβάνει επίσης «κάθε άλλης αξιόποινης πράξης που ενδεχομένως προκύψει από την διερεύνηση της υπόθεσης», αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για την αποκάλυψη τυχόν επιπρόσθετων παρανομιών. Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναλάβει πλέον την υπόθεση για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες και να εντοπίσει τους δράστες.

Η θέση του υπουργού και η σημασία της νομικής ενέργειας

Με την υποβολή της μήνυσης, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης του ονόματός του για παράνομους ή αθέμιτους σκοπούς. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς όσους επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν ψευδείς ταυτότητες για να εξαπατήσουν πολίτες ή φορείς.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αντιμετώπισης της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας. Η νομική οδός που επέλεξε ο υπουργός στοχεύει στην αποκατάσταση της αλήθειας και στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των δημόσιων προσώπων και των θεσμών. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis