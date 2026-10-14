Οι συνταξιούχοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους: «Ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης»

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι συνταξιούχοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Οι κινητοποιήσεις εστιάζουν στην απόφαση να μην εφαρμοστεί καθολικά το μέτρο των συντάξεων χηρείας, καθώς και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την οικονομική τους κατάσταση. Ένας νέος κύκλος δράσεων έχει ήδη ξεκινήσει, με τους συνταξιούχους να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας

Το πρωί της Τετάρτης, συνταξιούχοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στην Αθήνα. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, οι οποίες έθεσαν στο επίκεντρο βασικά αιτήματα όπως οι αυξήσεις στις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης (δώρα), η λήψη μέτρων για την Υγεία και η κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας.

Ο συνταξιούχος Τάσος Ζερβός, μιλώντας στο Orange Press Agency (OPA), ανέφερε ότι η κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης. Η τροπολογία αυτή δεν προβλέπει καθολική εφαρμογή του 70% στις συντάξεις χηρείας, αλλά θέτει ως κριτήριο την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου για το αν θα λάβει κάποιος το συγκεκριμένο ποσοστό ή όχι.

Οι ανισότητες στις συντάξεις χηρείας

Σύμφωνα με τον Τάσο Ζερβό, αν ο θάνατος έχει επέλθει μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016, τότε υπάρχει μείωση στις συντάξεις χηρείας. Αντίθετα, αν ο θάνατος είναι μετά τις 13 Μαΐου του 2016, δηλαδή μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, τότε εφαρμόζεται το 70% της σύνταξης. Ο κ. Ζερβός χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως απαράδεκτη, καθώς για την ίδια αιτία, διαφορετικές κατηγορίες χηρών λαμβάνουν διαφορετικά ποσά.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες χήρες λαμβάνουν το 70% της αρχικής σύνταξης, ενώ άλλες το 35%. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 25%, όπως συμβαίνει στο Δημόσιο, ή ακόμα και 25% του 70%, στην περίπτωση που ο θάνατος προηγήθηκε του νόμου Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται έντονα για αυτές τις διαφοροποιήσεις και ζητούν την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.

Κριτική για την ακρίβεια και τις κυβερνητικές δαπάνες

Από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης, εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής καλωσόρισε τους συγκεντρωμένους, τονίζοντας ότι οι συνταξιούχοι είναι «παντός καιρού». Παράλληλα, εξαπέλυσε κριτική στην κυβέρνηση για τη διάθεση κονδυλίων σε εξοπλισμούς, τη στιγμή που οι συνταξιούχοι δοκιμάζονται σκληρά από την ακρίβεια που επικρατεί.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κατάσταση των συνταξιούχων χειροτερεύει συνεχώς, λόγω της ακρίβειας και των δαπανών που γίνονται για άλλους σκοπούς, όπως οι εξοπλισμοί, αντί για την κάλυψη των αναγκών τους. Όλα τα αιτήματα παραμένουν στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων των δώρων, της εισφοράς αλληλεγγύης και των αναγκαίων αυξήσεων στις συντάξεις.

«Ψίχουλα» τα κυβερνητικά μέτρα και κλιμάκωση των δράσεων

Οι συνταξιούχοι χαρακτήρισαν τα μέτρα που έδωσε η κυβέρνηση ως «ψίχουλα», τα οποία, επιπλέον, δεν αφορούν όλους. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε ότι η σύνταξη χηρείας αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες, δημιουργώντας νέες αντιθέσεις. Επίσης, το «τετρακοσάρι» δεν δίνεται σε όλους, με συνταξιούχους που βγαίνουν με βαριά και ανθυγιεινά στα 62 τους χρόνια να μην μπορούν να λάβουν ούτε αυτά τα «ψίχουλα».

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην Αθήνα. Παράλληλα με τη συγκέντρωση στην πρωτεύουσα, τα συνταξιουχικά σωματεία της Αχαΐας πραγματοποίησαν συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ Πάτρας. Οι συνταξιούχοι δηλώνουν ότι όλα αυτά τα ζητήματα, μαζί με την ακρίβεια και το κόστος των φαρμάκων, θα τους κρατήσουν στον δρόμο του αγώνα, με το πρόγραμμα των δράσεων να κλιμακώνεται το επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από: Reader