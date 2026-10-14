Το υπουργείο υγείας προωθεί νέο πλαίσιο για την αντιγήρανση και τη μακροβιότητα

Το υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που αφορά τις ιατρικές και μη πράξεις αντιγήρανσης και μακροβιότητας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην οργάνωση και ρύθμιση ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου τομέα της υγείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχει συσταθεί μια ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Η σύσταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το υπουργείο Υγείας προχώρησε στη σύσταση μιας ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η επιτροπή αυτή έχει αναλάβει το έργο της σύνταξης του προσχεδίου νόμου που θα διέπει τις συγκεκριμένες πράξεις. Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κυρία Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Την επιτροπή στελεχώνουν κορυφαίοι ιατροί από διάφορες ειδικότητες, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου. Η βασική αποστολή της είναι να καθορίσει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών αντιγήρανσης και μακροβιότητας. Παράλληλα, θα θεσπίσει τους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Καθορισμός ιατρικών ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων

Ένα σημαντικό μέρος του νέου θεσμικού πλαισίου θα αφορά τον ακριβή προσδιορισμό των ιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που θα έχουν το δικαίωμα να διενεργούν την κάθε πράξη. Αυτός ο καθορισμός θα γίνεται με βάση την επικινδυνότητα της εκάστοτε μεθόδου ή θεραπείας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις αυτές εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο θα ξεκαθαρίσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας και επιστημόνων που εργάζονται στον κλάδο της αντιγήρανσης και μακροβιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η αποφυγή ασαφειών και η διασφάλιση της ορθής κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Προστασία των πολιτών και κανόνες ενημέρωσης

Η προστασία των πολιτών αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της επικείμενης μεταρρύθμισης στον τομέα. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η θέσπιση αυστηρών κανόνων που θα διασφαλίζουν την έγκυρη και πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε πράξη.

Στο πλαίσιο της προστασίας, θα απαιτείται η λήψη γραπτής συναίνεσης από τους ενδιαφερόμενους. Στο έγγραφο αυτό θα αναφέρονται ρητά και με λεπτομέρεια τόσο τα οφέλη όσο και οι περιορισμοί της κάθε μεθόδου αντιγήρανσης ή μακροβιότητας. Έτσι, οι πολίτες θα έχουν πλήρη επίγνωση των επιλογών τους και των πιθανών αποτελεσμάτων.

Αυστηροί περιορισμοί στη διαφήμιση των υπηρεσιών

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επιβάλει αυστηρά όρια και περιορισμούς στη διαφήμιση και την προβολή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την αντιγήρανση και τη μακροβιότητα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την καταπολέμηση των παραπλανητικών ισχυρισμών που συχνά εμφανίζονται στον συγκεκριμένο τομέα.

Ειδικότερα, στόχος είναι να παταχθούν οι ανυπόστατες υποσχέσεις που αφορούν την επιβράδυνση των γηρατειών ή την επίτευξη μακροβιότητας, οι οποίες ενδέχεται να παραπλανούν τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Υγείας επιδιώκει να διασφαλίσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών και να προστατεύσει το κοινό από αθέμιτες πρακτικές.

Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας

Το τελικό νομοσχέδιο, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μια ενιαία βάση κανόνων για ολόκληρο τον τομέα της αντιγήρανσης και μακροβιότητας. Αυτή η ενιαία προσέγγιση θα συμβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η θέσπιση κοινών προτύπων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Παράλληλα, το πλαίσιο αυτό θα εγγυάται την ασφάλεια των διαδικασιών και των μεθόδων που εφαρμόζονται. Μέσω της αυστηρής εποπτείας και των καθορισμένων προϋποθέσεων, το υπουργείο Υγείας στοχεύει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν υπηρεσίες αντιγήρανσης με σιγουριά και χωρίς φόβο για την υγεία τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki