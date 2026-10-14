ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος στη Βουλή

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε πρόταση νόμου στην ολομέλεια της Βουλής, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα. Η πρόταση αφορά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με στόχο την παροχή ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες και την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής. Περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των βαρών που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι βασικοί πυλώνες της πρότασης

Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δομείται γύρω από κεντρικούς άξονες που αποσκοπούν στην προστασία των αδύναμων δανειοληπτών και την αναδιάρθρωση των οφειλών. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στους πολίτες και τους επαγγελματίες να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το ιδιωτικό τους χρέος, αποφεύγοντας τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίζοντας μια νέα αρχή.

Μεταξύ των προτεινόμενων διατάξεων, ξεχωρίζουν μέτρα για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τη ρύθμιση δανείων που έχουν μεταβιβαστεί σε funds, καθώς και τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επαναφορά προστασίας κύριας κατοικίας και αγροτικής γης

Ένα από τα κεντρικά σημεία της πρότασης είναι η επαναφορά της αυτοτελούς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτή η διάταξη αφορά φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Συγκεκριμένα, η προστασία καλύπτει κατοικίες αξίας έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 310.000 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες, προσφέροντας ένα δίχτυ ασφαλείας σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Παράλληλα, η πρόταση προβλέπει την προστασία της αγροτικής περιουσίας. Δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της αγροτικής γης που κρίνεται απαραίτητη για να συνεχίσει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος την επαγγελματική του δραστηριότητα. Αυτό το μέτρο στοχεύει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα και την προστασία των επαγγελματιών της υπαίθρου.

Διαχείριση δανείων και προστασία από πανωτόκια

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη θέσπιση δικαιώματος για τον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πωληθεί σε fund. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, εφόσον μια τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει ένα δάνειο, ο συνεργάσιμος δανειολήπτης αποκτά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμα να προτιμηθεί ως αγοραστής. Το τίμημα που θα καταβάλει ο δανειολήπτης θα είναι προσαυξημένο σε σχέση με την προσφορά του fund.

Επιπλέον, προβλέπεται η διαγραφή εξωλογιστικών τόκων από δάνεια που μεταβιβάζονται σε funds. Με μια νέα αυτοτελή διάταξη, προτείνεται να παύουν να υφίστανται πέραν του 10% οι απαιτήσεις για τόκους που οι τράπεζες τηρούσαν εξωλογιστικά και οι οποίοι στη συνέχεια διεκδικούνται από τους αγοραστές πιστώσεων. Ουσιαστικά, προτείνεται διαγραφή του 90% αυτών των τόκων.

Η πρόταση περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα προστασίας από τα πανωτόκια, δηλαδή τους υπερβολικούς τόκους. Προτείνεται η εφαρμογή του ορίου του τριπλασίου του αρχικού κεφαλαίου, αφού αφαιρεθούν οι καταβολές, και σε περιπτώσεις όπου η οφειλή διογκώθηκε μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής ή την άσκηση αγωγής. Στόχος αυτής της ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση υπέρογκων απαιτήσεων που συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τις καταβολές των οφειλετών.

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο

Μία σημαντική παρέμβαση αφορά τη θέσπιση νέας ρύθμισης έως 120 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους. Η πρόταση αυτή καλύπτει τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, με ανώτατο όριο κύριας οφειλής τις 500.000 ευρώ. Προβλέπεται επιτόκιο 3% και εκπτώσεις που κυμαίνονται από 40% έως 85% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Για οφειλές έως 100.000 ευρώ, προβλέπεται μηδενική προκαταβολή. Η οφειλή, μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις, χωρίζεται σε ένα καταβαλλόμενο μέρος 70% και ένα υπόλοιπο 30% που παραμένει άτοκο και διαγράφεται μετά την επιτυχή εξόφληση. Αυτό γίνεται με την εγγύηση ότι το καταβαλλόμενο ποσό δεν υπολείπεται της κύριας οφειλής. Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης ή επανένταξης οφειλετών που είχαν προηγούμενες ρυθμίσεις, προσφέροντας μια νέα ευκαιρία σε όσους δυσκολεύονται.

Ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού

Τέλος, η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εστιάζει στην υποχρεωτική και ουσιαστική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Προτείνεται οι τράπεζες και οι servicers να μην μπορούν να απορρίπτουν αναιτιολόγητα τις προτάσεις ρύθμισης που υποβάλλονται. Αντίθετα, θα υποχρεούνται να εξηγούν λεπτομερώς τους λόγους απόρριψης και να υποβάλλουν οι ίδιοι μια εναλλακτική πρόταση ρύθμισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader