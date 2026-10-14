Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για πιθανή επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές

Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, πριν από τις εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ, συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από το Axios, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές που είναι ενήμερες για τις συνομιλίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών σχετικά με προσπάθειες της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε μια νέα επίθεση πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι επαφές των δύο ηγετών και το ενδεχόμενο κοινής επιχείρησης

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, εξετάστηκε το ενδεχόμενο μιας πιθανής κοινής αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

Η εν λόγω επιχείρηση θα στόχευε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι συζητήσεις αυτές υπογραμμίζουν το βάθος των προβληματισμών που υπάρχουν σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή.

Οι ισραηλινές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες, βασιζόμενος σε πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι ισραηλινές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές δείχνουν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, κάτι που θεωρείται απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο Ισραήλ το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης της εγκατάστασης στο όρος Πίκαξ για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Αυτή η εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ και οι πολιτικοί υπολογισμοί

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έκλινε υπέρ μιας νέας επίθεσης κατά του Ιράν. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε πιο διστακτικός, λαμβάνοντας υπόψη τους πολιτικούς υπολογισμούς που συνδέονται με τις επικείμενες αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ενθαρρύνει τον Νετανιάχου να προετοιμαστεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δεσμευτεί ρητά για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης.

Διαφορετικές απόψεις εντός της αμερικανικής κυβέρνησης

Εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, οι απόψεις διίστανται σχετικά με την προσέγγιση απέναντι στο Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η ηγεσία της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εμφανίζονται ως οι ισχυρότεροι υποστηρικτές νέων πληγμάτων.

Αντίθετα, οι περισσότεροι σύμβουλοι του Τραμπ προτιμούν τη συνέχιση των οικονομικών κυρώσεων και της πίεσης προς την Τεχεράνη. Εκτιμούν ότι αυτή η στρατηγική αποδίδει ολοένα περισσότερο και είναι πιο αποτελεσματική.

Σε αυτό το πλαίσιο, κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης συνεδρίασαν επί ώρες στο Καμπ Ντέιβιντ στις 2 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, εξετάστηκε η πορεία του πολέμου και η πιθανότητα επανάληψης των πληγμάτων.

Επίσημες διαψεύσεις και συνεχιζόμενη επιφυλακή

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την επανάληψη του πολέμου. Επιπλέον, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου περιορίστηκε να επισημάνει ότι οι δύο ηγέτες επικοινωνούν τακτικά, χωρίς να σχολιάσει το περιεχόμενο των συνομιλιών τους. Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών παραμένουν σε επιφυλακή, ολοκληρώνοντας τις προετοιμασίες τους για το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης του Αμερικανού προέδρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki