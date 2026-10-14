Τη συνέχιση της στήριξης των καταναλωτών για όσο διάστημα διαρκεί το πρόβλημα στην αγορά ενέργειας προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει διαθέσιμους πόρους ενόψει ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα. Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως επεσήμανε, γίνονται εξαντλώντας τα περιθώρια ενίσχυσης, χωρίς να διακινδυνεύονται επιπτώσεις για τη χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς αγορές.

Η κυβέρνηση διατηρεί πόρους για τον χειμώνα

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και στις αναταράξεις που καταγράφονται στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, ιδιαίτερα στη Γαλλία. «Η στήριξη θα συνεχιστεί για όσο καιρό θα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ ενεργειακά χειμώνα», τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών θα συνεχιστούν, ενώ η εξειδίκευσή τους αναμένεται από τα συναρμόδια υπουργεία αργότερα εντός της ημέρας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο στήριξης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Οι παρεμβάσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης

Ειδικότερα, τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν θα περιλαμβάνουν τη συνέχιση της παρέμβασης στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με διαφορετική μέθοδο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, προβλέπεται τριπλή στήριξη. Αυτή θα περιλαμβάνει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους κατά 30%, επιδότηση στην αντλία από το κράτος, καθώς και στήριξη από την πλευρά των διυλιστηρίων, σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα της περασμένης άνοιξης. Συγκεκριμένα, η τιμή αναμένεται να είναι «πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός», δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε το πετρέλαιο την περασμένη άνοιξη.

Διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τη μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη των καταναλωτών. Εκτίμησε ότι, εφόσον οι εξελίξεις γίνουν ιδιαίτερα αρνητικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές.

Μια τέτοια εξέλιξη, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να επιτρέψει την εφαρμογή παρεμβάσεων χωρίς παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων. Ο κ. Χατζηδάκης παρέπεμψε, μάλιστα, στις αποφάσεις που είχαν ληφθεί την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, κάνοντας λόγο για κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, σε σχέση με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής.

Η φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις προτάσεις για φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλει έκτακτο φόρο στα κέρδη των διυλιστηρίων δύο φορές κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Επιπλέον, είχε επιβληθεί έκτακτος φόρος και στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας μία φορά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «το καλοκαίρι, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διυλιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ». Κατέληξε λέγοντας ότι για τον καταναλωτή αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι αν τα χρήματα που έρχονται προέρχονται από φόρους ή από επιδοτήσεις.

Το σχέδιο ανάπλασης του Ελαιώνα

Σε άλλο πλαίσιο, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ανάπλασης του Ελαιώνα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα διυπουργικό project το οποίο συντονίζει ο ίδιος ως Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Περιέγραψε τον Ελαιώνα ως «μια μαύρη τρύπα στην Αττική με έκταση αντίστοιχη του Ελληνικού».

Η πρώτη παρέμβαση αναβάθμισης σχετίζεται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και την διπλή ανάπλαση που προχωρά. Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr