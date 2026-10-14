Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι οικονομικές παρεμβάσεις ενόψει της συνόδου των G7

Μια πρωτοφανής περίπτωση απομάκρυνσης Αμερικανού πρέσβη, αυτή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί κάτι ανάλογο στο πρόσφατο παρελθόν. Την ίδια στιγμή, η διεθνής οικονομική κοινότητα στρέφει το βλέμμα της στην Μπανγκόκ, όπου διεξάγεται η φθινοπωρινή σύνοδος του ΔΝΤ και συνεδριάζουν οι G7. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, λίγο πριν την αναχώρησή του για την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποτελεί ένα γεγονός δίχως προηγούμενο στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί ανάλογη «καρατόμηση» πρέσβη των ΗΠΑ. Ενώ στο παρελθόν πρέσβεις έχουν απομακρυνθεί για λόγους διπλωματικών ή πολιτικών διαφωνιών, κανείς δεν είχε κατηγορηθεί για παράνομο προσπορισμό χρημάτων ή άσκηση αθέμιτης επιρροής. Το βασικό πρόβλημα φαίνεται να αφορά την ίδια την πρέσβη και την κυβέρνηση Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια του ενάμιση χρόνου παραμονής της στην Ελλάδα, η πρέσβης Κίμπερλι απέκτησε πολλούς γνωστούς, με αρκετούς επώνυμους να την πλησιάζουν με την πρόθεση να συνάψουν «νταραβέρι» με τους Αμερικανούς, εκμεταλλευόμενοι τις διασυνδέσεις της. Ωστόσο, κατά την ώρα της αποκαθήλωσής της, αυτοί οι «φίλοι» φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας την πρέσβη μόνη της. Η εικόνα αυτή δεν είναι θετική και για το ελληνικό επιχειρείν, το οποίο είχε επενδύσει ελπίδες και προσδοκίες στην πρόσβαση της πρέσβεως στα αμερικανικά κέντρα εξουσίας.

Ο ρόλος του Τζος Χακ στην πρεσβεία

Μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι, το ρόλο του επικεφαλής της πρεσβείας θα αναλάβει για τους επόμενους μήνες ο Τζος Χακ, ο οποίος κατέχει τη θέση του νούμερο δύο στην πρεσβεία. Ο κ. Χακ είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης και στέλεχος του State Department, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Η βασική του αποστολή μέχρι τώρα ήταν να συγκρατεί την Κίμπερλι και να διεκπεραιώνει το ουσιαστικό έργο της Πρεσβείας, πέρα από τις δημόσιες σχέσεις και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Το καθεστώς αυτό αναμένεται να διαρκέσει για ένα διάστημα, καθώς η άμεση τοποθέτηση νέου πρέσβη δεν θα είναι εύκολη, ιδιαίτερα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διαμορφώσουν νέους συσχετισμούς στο Κογκρέσο.

Η σύνοδος των G7 στην Μπανγκόκ

Τα βλέμματα της παγκόσμιας οικονομίας είναι στραμμένα στην Μπανγκόκ για τις επόμενες δύο ημέρες, όπου συνεδριάζουν οι G7 στο περιθώριο της φθινοπωρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Στη συνεδρίαση αυτή θα συμμετάσχει και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Eurogroup.

Κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της «δίδυμης κρίσης» που πλήττει συνολικά τον πλανήτη, απαιτώντας συντονισμένες ενέργειες και στρατηγικές από τις κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις.

Ελληνικές παρεμβάσεις και επιδόματα

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του για τη στήριξη των πολιτών. Λίγο πριν την επιβίβασή του στο αεροπλάνο με προορισμό την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.

Η ανακοίνωση αυτή παραπέμπει στην εξειδίκευση των μέτρων που αναμένεται να γίνει σήμερα από το δίδυμο Παπασταύρου – Πετραλιά. Οι δύο τους αναμένεται να εξαγγείλουν και άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αφορούν τη στήριξη των πολιτών εν μέσω των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Reader