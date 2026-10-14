Προβληματισμός στους γαλάζιους βουλευτές από τα ποιοτικά στοιχεία δημοσκόπησης

Κύμα προβληματισμού έχει κατακλύσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τα χαμόγελα των αρχών του φθινοπώρου έχουν πλέον μετατραπεί σε ανησυχία. Αιτία αυτής της μεταστροφής είναι τα ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Action 24. Η κυβερνητική πλειοψηφία βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο ερώτημα του πώς θα πείσει τους πολίτες ότι αντιλαμβάνεται την πίεση των νοικοκυριών και ότι παρεμβαίνει εγκαίρως, παρά τις δημόσιες αναφορές για τα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια χαρακτηριστικά της κρίσης.

Η μεταστροφή του κλίματος στους βουλευτές

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι στις αρχές του φθινοπώρου εμφάνιζαν χαμόγελα, πλέον εκφράζουν προβληματισμό. Αυτή η αλλαγή στο κλίμα οφείλεται στα ποιοτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την πρόσφατη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η πλειονότητα των βουλευτών αντιλήφθηκε ότι, πέρα από τις αναφορές για τα διεθνή χαρακτηριστικά της κρίσης, το κεντρικό ζήτημα για την κυβέρνηση ενόψει του χειμώνα είναι να πείσει τους πολίτες ότι αντιλαμβάνεται την πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά και ότι λαμβάνει έγκαιρες παρεμβάσεις.

Ενώ υπήρξε μια θετική στάση των πολιτών απέναντι στα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τις 120 δόσεις, τα υπόλοιπα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας προσφέρουν συγκεκριμένους λόγους ανησυχίας στους βουλευτές. Η κριτική των πολιτών εμφανίζεται ισχυρή και εστιάζει σε διάφορους τομείς της κυβερνητικής δράσης και εικόνας.

Τα ποιοτικά ευρήματα που προκαλούν ανησυχία

Η κριτική των πολιτών, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση, είναι ισχυρή και αφορά βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, η δυσαρέσκεια επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται, στην ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις, καθώς και στην εικόνα της εξουσίας απέναντι στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται η αλαζονεία, ένα ζήτημα που είχε θίξει πρώτη στις δηλώσεις της η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η έρευνα σκιαγραφεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι βουλευτές καλούνται να υπερασπιστούν την κυβερνητική πολιτική. Το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται από δυσπιστία ως προς την επάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων και από σαφή απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια που βιώνουν οι πολίτες.

Η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων

Ένα από τα πιο ηχηρά ευρήματα της δημοσκόπησης αφορά τον χρόνο αντίδρασης της κυβέρνησης. Το 76,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αντίθετα, ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, μόλις 21%, πιστεύει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι άμεσες και έγκαιρες.

Αυτή η αναλογία καταδεικνύει ότι η απλή ανακοίνωση μιας πρωτοβουλίας δεν επαρκεί για να αναστρέψει την εντύπωση της ολιγωρίας που επικρατεί στην κοινή γνώμη. Το κρίσιμο ζητούμενο, σύμφωνα με την έρευνα, είναι εάν η εκάστοτε παρέμβαση φτάνει εγκαίρως στον πολίτη και, κυρίως, εάν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην πίεση που ήδη υφίσταται η κοινωνία.

Ο καταλογισμός ευθυνών για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια

Εξίσου κρίσιμο στοιχείο που αναδεικνύεται από τη δημοσκόπηση είναι ο καταλογισμός ευθυνών για το πρόβλημα της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Το 50,4% των πολιτών αποδίδει την ακρίβεια στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα. Αυτό το ποσοστό υπογραμμίζει την άμεση σύνδεση που κάνουν οι πολίτες μεταξύ της κυβερνητικής πολιτικής και της καθημερινής τους οικονομικής δυσκολίας.

Ένα 22% των ερωτηθέντων προτάσσει τους εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες ως την κύρια αιτία της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου. Τέλος, ένα ποσοστό 25,9% αναγνωρίζει και τις δύο αιτίες, δηλαδή τόσο την αδυναμία της κυβέρνησης όσο και τους διεθνείς παράγοντες, ως συνυπεύθυνες για τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του κόστους ζωής.

Με πληροφορίες από: Topontiki