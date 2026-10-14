Παρατήρηση του Άδωνι Γεωργιάδη σε κάτοικο της Πάρου για βίντεο εν κινήσει, ενώ καθόταν στη θέση του συνοδηγού

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προέβη σε μια παρατήρηση σχετικά με ένα βίντεο που ανάρτησε κάτοικος της Πάρου, υποστηρίζοντας ότι το τράβηξε ενώ οδηγούσε. Ωστόσο, η γυναίκα βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, γεγονός που υποδεικνύει ότι ήταν συνοδηγός. Το περιστατικό αυτό έρχεται στο φως μετά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στο νησί για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας.

Η επίσκεψη του υπουργού στην Πάρο και την Αντίπαρο

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πάρο με αφορμή τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας του νησιού. Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, ο κύριος Γεωργιάδης μετέβη και στην Αντίπαρο, όπου επισκέφθηκε το νέο Περιφερειακό Ιατρείο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Πάρο, ο υπουργός επιθεώρησε επίσης τη βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών, η οποία δημιουργήθηκε επί θητείας του στο νησί. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η συγκεκριμένη βάση έχει ήδη εξυπηρετήσει 32 νησιά, πραγματοποιώντας 482 αεροδιακομιδές σε διάστημα ενός έτους.

Οι διαμαρτυρίες και η «συμμορία της μιζέριας»

Όπως συμβαίνει συχνά σε επισκέψεις του υπουργού ανά την Ελλάδα, έτσι και στην Πάρο υπήρξαν διαμαρτυρίες. Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τους διαμαρτυρόμενους ως τη «συμμορία της μιζέριας», αναφέροντας ότι οι διαμαρτυρίες αφορούσαν την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο νησί, καθώς και άλλα προβλήματα.

Ο υπουργός περιέγραψε συγκεκριμένα περιστατικά από τις διαμαρτυρίες. Ανέφερε ότι μία κυρία από τους διαδηλωτές κατήγγειλε πως πριν από τέσσερα χρόνια δεν υπήρχε τουαλέτα στο Κέντρο Υγείας, αλλά αρνήθηκε να πάει μαζί του να τις δουν. Επίσης, μία άλλη κυρία ισχυρίστηκε ότι το Κέντρο Υγείας δεν διενεργεί εξετάσεις, με τον υπουργό να της προτείνει να το διαπιστώσουν μαζί, πρόταση την οποία και αυτή αρνήθηκε.

Το βίντεο της κατοίκου και η ανάρτηση στο TikTok

Μετά τις διαμαρτυρίες, μία κάτοικος της Πάρου, η οποία συμμετείχε σε αυτές, επέστρεψε στο αυτοκίνητό της και τράβηξε ένα βίντεο. Το βίντεο αυτό, στο οποίο εξέφραζε τις απόψεις της, το ανάρτησε στη συνέχεια στην πλατφόρμα TikTok.

Το περιεχόμενο του βίντεο αφορούσε την επίσκεψη του υπουργού και τις καταγγελίες που είχαν γίνει. Η κίνηση αυτή της κατοίκου οδήγησε σε περαιτέρω δημόσια συζήτηση, καθώς το βίντεο τράβηξε την προσοχή του ίδιου του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η παρατήρηση του υπουργού και η «σημαντική λεπτομέρεια»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε το βίντεο της κατοίκου στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X. Στην ανάρτησή του, επέκρινε την κοπέλα όχι μόνο για τα όσα του προσήψε, αλλά και για τον τρόπο που τράβηξε το βίντεο. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε: «Όλα αυτά που είπε, έπρεπε να τα πει και να τα ανεβάζει ενώ οδηγεί;»

Ωστόσο, στην παρατήρηση του υπουργού υπήρξε μία σημαντική λεπτομέρεια που του ξέφυγε. Η γυναίκα στο βίντεο βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν ήταν η οδηγός. Αυτή η λεπτομέρεια καθιστά αβάσιμη την κατηγορία του υπουργού σχετικά με την οδήγηση κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης.

Η απάντηση του υπουργού για τις υποδομές υγείας

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε το έργο που έχει γίνει στις υποδομές υγείας της Πάρου. Δήλωσε ότι το Κέντρο Υγείας Πάρου, το οποίο παρέλαβε σε κακή κατάσταση, έχει πλέον ανακαινιστεί πλήρως. Επίσης, ανέφερε ότι έως τον Ιανουάριο θα διαθέτει νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι έχουν φτιαχτεί και λειτουργούν πλέον τα εργαστήρια για τις εξετάσεις, ενώ έχουν προσληφθεί αρκετοί νέοι ιατροί και αναμένονται κι άλλοι. Επίσης, υπογράμμισε τη δημιουργία των τουαλετών που έλειπαν και τη βάση ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές, δηλώνοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο νησί δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta