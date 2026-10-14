Η κυβέρνηση ανακοινώνει πακέτο στήριξης για τα καύσιμα με πιθανό μέτρο έκπληξη

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης για τα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, λίγες ώρες πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά. Το πακέτο αυτό έχει ως στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια περίοδο που το πετρέλαιο θέρμανσης «καίει» τους καταναλωτές.

Πιθανό μέτρο έκπληξη στο πακέτο στήριξης

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το πακέτο μέτρων να περιλαμβάνει και μία επιπλέον παρέμβαση, η οποία χαρακτηρίζεται ως «μέτρο έκπληξη». Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη, δεν αποκλείεται να υπάρξει μία πρόσθετη ενίσχυση, πέραν των επιδοτήσεων που έχουν ήδη προαναγγελθεί. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην περαιτέρω ανακούφιση των καταναλωτών από την ακρίβεια που παρατηρείται στα καύσιμα.

Ωστόσο, οποιαδήποτε πρόσθετη ενίσχυση θα πρέπει να κινείται εντός των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας. Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής το ακριβές περιεχόμενό του. Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της προκειμένου να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή στήριξη, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία.

Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης

Το βασικό πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους του επιδόματος. Αυτή η ενίσχυση στοχεύει στην κάλυψη ενός μεγαλύτερου μέρους του κόστους θέρμανσης για τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, δεν αναμένονται αλλαγές. Οι δικαιούχοι θα παραμείνουν οι ίδιοι με βάση τα ισχύοντα κριτήρια, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στην παροχή της στήριξης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Η απόφαση για τη διατήρηση των κριτηρίων υποδηλώνει μια προσπάθεια να μην δημιουργηθούν νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να παραμείνει η διαδικασία απλή για τους πολίτες.

Επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο του πακέτου είναι η νέα επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν σε μία πρόσθετη ενίσχυση ύψους 35 λεπτών ανά λίτρο. Η επιδότηση αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά την τελική τιμή που θα πληρώνουν οι καταναλωτές κατά την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.

Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς την επιδότηση, εκτιμάται ότι θα κυμανθεί κοντά στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο ή και χαμηλότερα. Το σενάριο της επιδότησης των 35 λεπτών ανά λίτρο φαίνεται πως προκρίθηκε έναντι άλλων προτάσεων, όπως αυτή των 25 λεπτών. Αντιθέτως, η υψηλότερη ενίσχυση των 55 λεπτών φέρεται να αποκλείστηκε, κυρίως λόγω του μεγαλύτερου δημοσιονομικού κόστους που θα συνεπαγόταν για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράταση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Πέρα από τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση αυτή διατηρείται στο ύψος των 15 λεπτών ανά λίτρο, προσφέροντας έτσι μια συνεχή ελάφρυνση στους οδηγούς και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν diesel για τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους.

Η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας στον τομέα των καυσίμων. Το μέτρο αυτό συμβάλλει στη σταθεροποίηση των τιμών και στην υποστήριξη τόσο των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών που εξαρτώνται από το πετρέλαιο κίνησης για την καθημερινότητά τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis