Σλοβακία: Αντιδράσεις στις δηλώσεις Φίτσο για τον γάμο ομοφυλόφιλης βουλευτή

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο προκάλεσε αντιδράσεις με τις δηλώσεις του σχετικά με τον γάμο ομοφυλόφιλης βουλευτή, ο οποίος τελέστηκε στη γειτονική Αυστρία. Η κεντρώα αντιπολίτευση στη Σλοβακία καταδίκασε τις «επιθέσεις» του εθνικιστή πρωθυπουργού εναντίον της βουλευτή, καθώς η χώρα της δεν αναγνωρίζει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η βουλευτής, Λουτσία Πλαβάκοβα, παντρεύτηκε το Σάββατο, με τις δηλώσεις του Φίτσο να πυροδοτούν συζητήσεις.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και οι αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να οικοδομήσει στη Σλοβακία ένα «προπύργιο ενάντια στον προοδευτισμό», καταδίκασε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης τον γάμο της βουλευτή. Χαρακτήρισε το γεγονός ως μια «κατάφωρη πρόκληση» και μια «πράξη αντισυνταγματική», εκφράζοντας την αντίθεσή του σε αυτό.

Από την πλευρά της, η κεντρώα αντιπολίτευση, μέσω του κόμματος της Προοδευτικής Σλοβακίας (PS), εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Το κόμμα υπογράμμισε ότι η Λουτσία Πλαβάκοβα «δεν παραβίασε κανέναν νόμο, ούτε το Σύνταγμα» με τον γάμο της στην Αυστρία.

Η απάντηση της βουλευτή και το νομοθετικό πλαίσιο

Η βουλευτής Λουτσία Πλαβάκοβα εξέφρασε τη χαρά της για τον γάμο της με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή της, αναφέρθηκε στον «τεράστιο αριθμό συγχαρητηρίων» που έλαβε, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι έχει «τόση αγάπη να μοιραστεί» που «στέλνει λίγη» στους επικριτές του.

Στη Σλοβακία, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αναγνωρίζει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Το 2014, κατά τη διάρκεια προηγούμενης θητείας του στην πρωθυπουργία, ο Ρόμπερτ Φίτσο είχε κατοχυρώσει στο Σύνταγμα της χώρας ότι ο γάμος αποτελεί την ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Η κυβερνητική πολιτική και οι διακρίσεις

Από την επιστροφή του Ρόμπερτ Φίτσο στην εξουσία το 2023, η Λουτσία Πλαβάκοβα έχει γίνει τακτικά αποδέκτης μηνυμάτων μίσους και απειλών. Μεταξύ αυτών των μηνυμάτων περιλαμβάνονται και χυδαιότητες από μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού, γεγονός που αναδεικνύει ένα κλίμα έντασης.

Η βουλευτής έχει βιώσει και άλλες μορφές διάκρισης. Για παράδειγμα, της έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος στην αίθουσα του κοινοβουλίου εξαιτίας αυτοκόλλητων με τα χρώματα του ουράνιου τόξου που είχε στον υπολογιστή της. Λόγω της κατάστασης αυτής, η Λουτσία Πλαβάκοβα έχει αστυνομικούς που διασφαλίζουν την προστασία της.

Πέρυσι, η κυβέρνηση Φίτσο προχώρησε επίσης στην αναθεώρηση του Συντάγματος, με στόχο να «αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό», ενισχύοντας περαιτέρω τη συντηρητική της στάση σε θέματα ταυτότητας φύλου.

Μνήμη θυμάτων και το κλίμα στην κοινωνία

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ στη Σλοβακία. Σήμερα, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία δύο ανδρών, οι οποίοι πυροβολήθηκαν θανάσιμα έξω από ένα γκέι μπαρ στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Οι δολοφονίες αυτές είχαν διαπραχθεί από τον γιο ενός μέλους ακροδεξιού κόμματος, γεγονός που υπογραμμίζει τις προκλήσεις και την επικινδυνότητα που αντιμετωπίζει η κοινότητα στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Reader