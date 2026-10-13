Διπλωματικές πηγές: Ανυπόστατοι οι λιβυκοί ισχυρισμοί για τις θαλάσσιες ζώνες, η Αθήνα έχει απαντήσει

Διευκρινίσεις σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για λιβυκή Ρηματική Διακοίνωση δίνουν διπλωματικές πηγές, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέο έγγραφο. Η εν λόγω διακοίνωση χρονολογείται από τον περασμένο Αύγουστο και ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες, απαντώντας μέσω της διπλωματικής οδού και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ως ανυπόστατους.

Η διακοίνωση και η ελληνική απάντηση

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, η Ρηματική Διακοίνωση που αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν αποτελεί νέα κίνηση εκ μέρους της Λιβύης. Πρόκειται για έγγραφο που είχε αποσταλεί τον περασμένο Αύγουστο του 2026, το οποίο επαναλαμβάνει γνωστές και πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες, απαντώντας επίσημα και απορρίπτοντας τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς ως ανυπόστατους. Οι διπλωματικές πηγές καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει νέα εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη διακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα έχει ήδη τοποθετηθεί επίσημα απέναντι στις λιβυκές θέσεις.

Οι λιβυκοί ισχυρισμοί και οι ελληνικές ενέργειες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Λιβύη απέστειλε τη ρηματική διακοίνωση στις 24 Αυγούστου 2026 προς την Αθήνα. Με αυτήν, η Τρίπολη διαμαρτύρεται για τις σχεδιαζόμενες ελληνικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η λιβυκή πλευρά εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Αυγούστου 2026. Η Τρίπολη υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αφορούν περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη λιβυκή υφαλοκρηπίδα, επικαλούμενη τις μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε χάρτη που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025.

Το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών

Οι διπλωματικές πηγές υπενθυμίζουν ότι, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι και η ίδια η Λιβύη έχει προκηρύξει θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη συγκεκριμένη γραμμή.

Αυτή η προσέγγιση της Ελλάδας βασίζεται στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, δεδομένου ότι οι δύο χώρες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους.

Συνέχιση του διαλόγου υπό προϋποθέσεις

Παρά τις διαφορές, Ελλάδα και Λιβύη συνεχίζουν τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο χωρών. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά τις δυσκολίες και τους αργούς ρυθμούς τους.

Ωστόσο, οι διπλωματικές πηγές καθιστούν σαφές ότι η διεξαγωγή του διμερούς διαλόγου δεν συνεπάγεται ούτε αναστολή της άσκησης των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας ούτε αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων. Η λιβυκή πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, διατυπώνει προειδοποίηση ότι η συνέχιση των ελληνικών ενεργειών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ αμφισσβητεί τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων και προειδοποιεί ότι η συνέχισή τους θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή των διμερών διαπραγματεύσεων.

Ενεργειακές εξελίξεις και σημεία τριβής

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron προετοιμάζεται για τη δραστηριοποίησή της στις θαλάσσιες περιοχές που έχουν ενταχθεί στον ελληνικό σχεδιασμό. Η δραστηριοποίηση της Chevron προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην πολυπλοκότητα των σχέσεων στην περιοχή.

Παράλληλα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, καθώς οι διεκδικήσεις που συνδέονται με αυτό παραμένουν ένα ανοιχτό ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki