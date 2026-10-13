Κουτσούμπας: «Θερμός αγωνιστικός χειμώνας» για την κυβέρνηση

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στήριξε τις φοιτητικές κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και την πρόσφατη κινητοποίηση των φοιτητών στο Σύνταγμα. Μέσω δήλωσής του στο TikTok, ο κ. Κουτσούμπας κατήγγειλε το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στέγασης στην Ελλάδα, προειδοποιώντας την κυβέρνηση για έναν «θερμό αγωνιστικό χειμώνα».

Οι δηλώσεις του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Στη δήλωσή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και στη σημερινή κινητοποίηση των φοιτητών στο Σύνταγμα. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω ενός βίντεο στο TikTok, όπου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ εξέφρασε την υποστήριξή του στους φοιτητές που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες.

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι η νέα γενιά, από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και το Σύνταγμα, διεκδικεί όσα της στερούνται. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις αποτελούν απάντηση στο δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στέγασης, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ελλάδα.

Το κόστος σπουδών και στέγασης στην Ελλάδα

Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε την κατάσταση των φοιτητών, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα. Όπως ανέφερε, αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν πού να μείνουν για να σπουδάσουν και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος των σπουδών τους.

Η κίνηση αυτή των φοιτητών, να κατασκηνώσουν στο κέντρο της Αθήνας, αποτελεί, κατά τον κ. Κουτσούμπα, μια σαφή ένδειξη της δυσκολίας που βιώνουν. Οι νέοι δεν τα βγάζουν πέρα με τις οικονομικές απαιτήσεις που συνεπάγονται οι σπουδές και η διαβίωση.

Παραλληλισμοί με ευρωπαϊκές χώρες

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ προχώρησε σε παραλληλισμούς με την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας ένα κοινό μοτίβο προβλημάτων. Στην Ισπανία, όπως είπε, οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις αφορούν το γεγονός ότι τους στερούν τη μόρφωση.

Αυτές οι περιπτώσεις, σε συνδυασμό με την κατάσταση στην Ελλάδα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, παρά τις «τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις», το «ίδιο έργο» επαναλαμβάνεται. Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ανάγκες των πολλών παραμελούνται.

Κριτική για τις κυβερνητικές προτεραιότητες

Στη δήλωσή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε κριτική στις κυβερνητικές προτεραιότητες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τις ανάγκες των πολλών. Αντίθετα, όπως ανέφερε, υπάρχουν δισεκατομμύρια για τα κέρδη των λίγων και τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς.

Αυτή η ανισορροπία στις δαπάνες, κατά τον κ. Κουτσούμπα, οδηγεί στο να στερούνται οι νέοι αυτά που δικαιούνται. Η νέα γενιά, από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, διεκδικεί ενεργά αυτά τα δικαιώματα.

Προειδοποίηση για «θερμό αγωνιστικό χειμώνα»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ προειδοποίησε με σαφήνεια ότι «την κυβέρνηση την περιμένει θερμός αγωνιστικός χειμώνας». Η πρόβλεψη αυτή υποδηλώνει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και των διεκδικήσεων.

Ο κ. Κουτσούμπας ξεκαθάρισε ότι οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα για να κάνουν διακοπές. Αντιθέτως, τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να μετατρέψουν τη ζωή τους σε μια «διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης», απαιτώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Με πληροφορίες από: Reader