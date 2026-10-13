Καταγγελία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την αδιαφορία του ΤΕΕ στη Γκράβα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατήγγειλε δημοσίως την αδιαφορία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σχετικά με ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά το σχολικό συγκρότημα της Γκράβα. Συγκεκριμένα, ο δήμος Αθηναίων είχε υποβάλει επίσημο αίτημα για τη διεξαγωγή συμπληρωματικού ελέγχου στο εν λόγω συγκρότημα πριν από μία εβδομάδα. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως ενέργεια από την πλευρά του ΤΕΕ, προκαλώντας την αντίδραση της δημοτικής αρχής.

Η καταγγελία του δημάρχου Αθηναίων για την αδράνεια του ΤΕΕ

Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση και την έλλειψη ανταπόκρισης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η καταγγελία του εστιάζει στην αδράνεια του ΤΕΕ να προχωρήσει στον ζητούμενο έλεγχο, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει μία ολόκληρη εβδομάδα από την επίσημη υποβολή του αιτήματος από τον δήμο. Ο δήμαρχος τόνισε ότι η κατάσταση αυτή είναι ανεπίτρεπτη.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος για τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καταλληλότητα των σχολικών υποδομών. Η συνεχιζόμενη αδιαφορία, όπως επισήμανε, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών που έχει δρομολογήσει η δημοτική αρχή για την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το επίσημο αίτημα του δήμου για συμπληρωματικό έλεγχο

Το αίτημα του δήμου Αθηναίων προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αφορούσε τη διεξαγωγή ενός συμπληρωματικού ελέγχου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα. Αυτός ο έλεγχος κρίθηκε απαραίτητος από την πλευρά της δημοτικής αρχής, η οποία επιδιώκει την πλήρη και αδιαμφισβήτητη διασφάλιση της στατικής επάρκειας και της γενικότερης καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων.

Η πρωτοβουλία του δήμου για την υποβολή του αιτήματος αυτού έλαβε χώρα πριν από μία εβδομάδα, με την προσδοκία άμεσης ανταπόκρισης. Έκτοτε, ο δήμος αναμένει την έναρξη των διαδικασιών από το ΤΕΕ, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη ή ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματος.

Ο σκοπός της πιστοποίησης των δημοτικών ελέγχων

Ο βασικός λόγος για τον οποίο ο δήμος Αθηναίων ζήτησε τη συνδρομή του ΤΕΕ ήταν η πιστοποίηση των δικών του ελέγχων. Οι έλεγχοι που έχουν ήδη διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου χρειάζονται την επίσημη επικύρωση και την πιστοποίηση από έναν ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο φορέα, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη διαφάνεια.

Η πιστοποίηση αυτή θα προσέδιδε πρόσθετη αξιοπιστία στα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει ο δήμος και θα διασφάλιζε την τήρηση όλων των απαραίτητων τεχνικών και νομικών προδιαγραφών. Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του αιτήματος εμποδίζει την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας και την επίσημη επικύρωση των ευρημάτων, αφήνοντας το ζήτημα σε εκκρεμότητα.

Η χαρακτηριστική δήλωση του Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε την απογοήτευσή του με σαφήνεια και έντονο ύφος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε.»

Στη δήλωσή του, ο κ. Δούκας πρόσθεσε επίσης την απάντηση που έλαβαν από το ΤΕΕ, η οποία υποδηλώνει περαιτέρω αναβολή και αοριστία: «Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…». Αυτή η απάντηση, σύμφωνα με τον δήμαρχο, εντείνει την αίσθηση της αδιαφορίας και της έλλειψης άμεσης δράσης από την πλευρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, δημιουργώντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki