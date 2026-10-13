Ο Νίκος Παππάς παρουσίασε σε συνταξιούχους την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ

Την ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για έναν ισχυρό ΕΦΚΑ, ο οποίος θα λειτουργεί ως εθνικός επενδυτής, παρουσίασε ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η παρουσίαση έγινε σε συνάντηση με εκπροσώπους των συνταξιούχων, με βασικό στόχο την αποκατάσταση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων από τις απώλειες του PSI, οι οποίες υπολογίζονται σε 12 με 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ο ΕΦΚΑ ως εθνικός επενδυτής και η αποκατάσταση των απωλειών

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προβλέπει τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε εθνικό επενδυτή, με σκοπό τη δημιουργία νέων, σταθερών πόρων για το ασφαλιστικό σύστημα. Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι φιλοδοξία του κόμματος είναι να ανοίξει ένας διάλογος για τη σταθερότητα, τη στήριξη και την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι η αποκατάσταση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία υπέστησαν απώλειες 12 με 14 δισεκατομμυρίων ευρώ από το PSI του 2012. Αυτή η αποκατάσταση προτείνεται να γίνει μέσω κρατικών εγγυήσεων και της λειτουργίας του ΕΦΚΑ ως εθνικού επενδυτή.

Η σύγκριση με τις τράπεζες και το PSI

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπενθύμισε ότι το Δημόσιο διέθεσε πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ για τις τράπεζες, εισπράττοντας μόλις 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ από την πώληση των συμμετοχών του. Ο Νίκος Παππάς διερωτήθηκε γιατί οι τράπεζες δικαιούνταν αποκατάσταση λόγω του PSI, επειδή είχαν ελληνικά ομόλογα, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία όχι.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, τονίστηκε ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό δεν μπορεί να περιορίζεται στις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά, αυτή τη στιγμή τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων γίνονται απλώς ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισπράττουν τόκο που προέρχεται από τους φόρους.

Ανάγκη για νέους, σταθερούς πόρους

Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν νέοι πόροι για το ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή πόροι που να προέρχονται έξω από τη γνωστή τριμερή χρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνει το κράτος, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Αυτοί οι νέοι πόροι θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια και σταθερότητα.

Αναφερόμενος στη διεθνή πρακτική επενδύσεων ασφαλιστικών κεφαλαίων σε μεγάλες υποδομές, ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έφερε ως παράδειγμα τον Καναδό συνταξιούχο που δικαιούται να έχει μερτικό από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τον Αυστραλό συνταξιούχο από τον ΔΕΔΔΗΕ. Διερωτήθηκε γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος δεν δικαιούται κάτι ανάλογο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι ξένοι Ταμείοι έχουν βγάλει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τότε που τοποθετήθηκαν στις δύο αυτές επενδύσεις.

Ενίσχυση συντάξεων και αντιμετώπιση κρίσεων

Πέρα από την πρόταση για τον ΕΦΚΑ, ο Νίκος Παππάς τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης της 13ης σύνταξης και ενίσχυσης των συντάξεων. Σημείωσε ότι η δημοσιονομική πορεία της χώρας επιτρέπει αυτές τις παρεμβάσεις και ενισχύσεις.

Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων συζητήθηκαν, τέλος, ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, θέματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των συνταξιούχων και των πολιτών γενικότερα.

Με πληροφορίες από: News.gr