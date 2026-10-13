Νέα δημοσκόπηση Interview: Οριακή η διαφορά ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό της Politic, αναδεικνύοντας μια οριακή μάχη για τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε στενή αντιπαράθεση, με τη διαφορά μεταξύ τους να είναι μικρή, μόλις 1,1 ποσοστιαία μονάδα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων, ενώ οι πολίτες εκφράζουν προβληματισμό για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της δημοσκόπησης της Interview, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 29,6% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων. Το ποσοστό αυτό της δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), η οποία καταγράφεται στο 15,7%.

Ακριβώς πίσω από την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,6%, υπολειπόμενο μόλις κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Αυτή η μικρή διαφορά υπογραμμίζει την έντονη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης μεταξύ των δύο κομμάτων, αναδεικνύοντας μια οριακή αναμέτρηση, όπως αποτυπώνεται στα ευρήματα της έρευνας.

Πρόθεση ψήφου: Μία μονάδα διαφορά για τη δεύτερη θέση

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και στην πρόθεση ψήφου, όπου οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;». Σε αυτό το ερώτημα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27% των ψήφων.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) βρίσκεται στο 14,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 13,3%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων για τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου περιορίζεται, έτσι, σε μία ακριβώς ποσοστιαία μονάδα, επιβεβαιώνοντας τον οριακό χαρακτήρα της αναμέτρησης και την ισορροπία δυνάμεων που καταγράφεται.

Αξιοπιστία της αντιπολίτευσης και σύγκριση με προηγούμενη μέτρηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης. Η πλειονότητα των πολιτών εκτιμά ότι ούτε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ούτε το ΠΑΣΟΚ ασκούν αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, ένα εύρημα που αναδεικνύει τον προβληματισμό του εκλογικού σώματος.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, παρατηρούνται ορισμένες μεταβολές στα ποσοστά των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ουσιαστικά τις δυνάμεις της, χωρίς να καταγράφει σημαντικές αυξομειώσεις. Η ΕΛΑΣ σημειώνει μια οριακή άνοδο της τάξης του 0,3 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, δείχνοντας μια ανοδική τάση.

Εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς για τη διακυβέρνηση

Στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 32,2% των προτιμήσεων.

Στη δεύτερη θέση των απαντήσεων βρίσκεται η επιλογή «Κανέναν», με ένα σημαντικό ποσοστό 20,7%, γεγονός που υποδηλώνει έναν βαθμό δυσπιστίας προς το πολιτικό προσωπικό. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συγκεντρώνει 13,2% των προτιμήσεων, και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,6%, συμπληρώνοντας την εικόνα της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς αρχηγούς.

Με πληροφορίες από: Reader