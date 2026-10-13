«Καρφιά» Σιακαντάρη για την ΕΛΑΣ: Ερωτήματα για τη στάση στα υπερκέρδη

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε δημόσια τις απόψεις του σχετικά με τη στάση της ΕΛΑΣ, εστιάζοντας στο θέμα των υπερκερδών. Οι δηλώσεις του, που έγιναν σε ραδιοφωνική εκπομπή, άφησαν σαφή υπονοούμενα για την πολιτική κατεύθυνση του οργανισμού. Ο κ. Σιακαντάρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη σαφούς πρότασης της παράταξης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Σιακαντάρη

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, γνωστός συγγραφέας και ένας εκ των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε σε δηλώσεις που αφορούν την ΕΛΑΣ. Τα «καρφιά» του, όπως χαρακτηρίστηκαν, στόχευσαν τη θέση της παράταξης στο κρίσιμο θέμα των υπερκερδών, προκαλώντας συζητήσεις στον πολιτικό χώρο.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε ο κ. Σιακαντάρης στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Εκεί, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η ΕΛΑΣ επιδιώκει να προσεγγίσει και δεξιά ακροατήρια μέσω ορισμένων πολιτικών της θέσεων.

Η στάση της ΕΛΑΣ απέναντι στα υπερκέρδη

Απαντώντας στην ερώτηση για τα ακροατήρια, ο Γιώργος Σιακαντάρης άφησε ένα ξεκάθαρο υπονοούμενο, αναφερόμενος ειδικά στο ζήτημα των υπερκερδών. Τόνισε ότι η ΕΛΑΣ, ως πολιτικός οργανισμός, δεν έχει ακόμη καταθέσει μία σαφή πρόταση πάνω σε αυτό το θέμα, κάτι που προκαλεί ερωτηματικά.

Ο συγγραφέας εξέφρασε την απορία του για αυτή τη στάση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το καταλαβαίνω αυτό με τα υπερκέρδη». Η τοποθέτησή του υποδηλώνει μια διάσταση απόψεων ή τουλάχιστον μια ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια εκ μέρους της παράταξης.

Κοινωνικά στρώματα και πολιτική κατεύθυνση

Ο κ. Σιακαντάρης προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το ποιους θεωρεί ότι «κλείνει το μάτι» η ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «η ΕΛΑΣ κλείνει το μάτι σε κοινωνικά στρώματα τα οποία είναι ισχυρά όσον αφορά την θέση τους στην ελληνική κοινωνία και τη σχέση τους με τον πλούτο». Διευκρίνισε πως αυτή η παρατήρηση αφορά τον πολιτικό οργανισμό και όχι προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα κόμμα θα πρέπει να έχει είτε αριστερή είτε δεξιά θέση, ανάλογα με την τοποθέτησή του. Αν και αναγνώρισε ότι η ΕΛΑΣ έχει αριστερή θέση, επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλά σημεία, όπως αυτό με τα υπερκέρδη, που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης ως προς την κατεύθυνσή τους.

Η πρόταση για προοδευτική φορολογία

Ο Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε και στην πρόταση που περιλαμβάνεται στο μανιφέστο, η οποία αφορά την προοδευτική φορολογία. Υποστήριξε την εφαρμογή της, θέτοντας το ερώτημα γιατί αυτή η μορφή φορολόγησης εφαρμόζεται μόνο στους εργαζόμενους και όχι στους πλούσιους ή στα κέρδη.

«Μπορούμε να έχουμε προοδευτική φορολογία ή όχι και για τα κέρδη γιατί έχουμε προοδευτική φορολογία μόνο για τους εργαζόμενους, δεν έχουμε προοδευτική φορολογία για τους πλούσιους» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Εξέλιξη με δημοσκοπήσεις της Interview

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, η εταιρεία Interview συνεχίζει να δημοσιεύει έρευνες. Αυτό συμβαίνει πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο έλεγχος που αφορά την προηγούμενη δημοσκόπηση την οποία είχε δημοσιεύσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki