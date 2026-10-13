Η κυβέρνηση Τραμπ «σαμποτάρει» την εκλογή νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, προωθώντας τον Τζιάνι Ινφαντίνο

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πέντε άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επιδιώκει να επηρεάσει τόσο το πρόσωπο του επόμενου γενικού γραμματέα όσο και την κατεύθυνση του ίδιου του Οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται το όνομα του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ως πιθανή εναλλακτική επιλογή.

Η κούρσα διαδοχής και οι άτυπες ψηφοφορίες

Η διαδικασία επιλογής του αντικαταστάτη του Αντόνιο Γκουτέρες στον ΟΗΕ παραμένει ανοιχτή, καθώς πέντε άτυπες ψηφοφορίες που έχουν διεξαχθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των υποψηφίων.

Ωστόσο, η αύξηση των αρνητικών ψήφων στην τελευταία ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, καταδεικνύει ότι η κούρσα παραμένει δυναμική. Η έκτη ψηφοφορία, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου, αναμένεται να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις ισορροπίες μεταξύ των υποψηφίων και τις αντιρρήσεις που εκφράζονται από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η αντίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στους υποψηφίους

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να βρίσκεται σε αντίθεση με τους επτά υποψηφίους που συμμετέχουν σήμερα στην κούρσα για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι υπάρχοντες υποψήφιοι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην απαίτησή της για ουσιαστική αναμόρφωση του Οργανισμού.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε δημοσίως την απόρριψη συγκεκριμένων προσώπων, αλλά υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν έναν υποψήφιο με σταθερή δέσμευση στις μεταρρυθμίσεις. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει συγκεκριμένα αιτήματα για περιορισμό των δαπανών, μείωση της γραφειοκρατίας και επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων του ΟΗΕ.

Απαιτήσεις για μεταρρυθμίσεις και το δικαίωμα βέτο

Όπως είχε καταγράψει το Foreign Policy τον Σεπτέμβριο, η Ουάσιγκτον επιδιώκει έναν Οργανισμό με πιο περιορισμένο πεδίο δράσης και μεγαλύτερη έμφαση στην ειρήνη και την ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ έχουν ήδη περιορίσει τη συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα του ΟΗΕ, καθώς και τη χρηματοδότησή τους.

Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δικαίωμα βέτο, γεγονός που τους επιτρέπει να εμποδίσουν την προώθηση οποιουδήποτε υποψηφίου. Η επιδίωξη της Ουάσιγκτον για αλλαγή προσώπων δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα στη διαδικασία, καθώς, εάν δεν αποδεχθεί κανέναν από τους σημερινούς διεκδικητές, θα χρειαστεί είτε να αναζητηθεί συμβιβασμός είτε να εξεταστούν νέες υποψηφιότητες.

Το απίθανο σενάριο του Τζιάνι Ινφαντίνο

Σε αυτό το περιβάλλον, το όνομα του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει συνδεθεί με τη διαδοχή του Γκουτέρες ήδη από τον Ιούλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το οποίο αναπαρήγαγε το Euronews στις 22 Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να θεωρεί τον Ινφαντίνο πρόσωπο με διεθνή αναγνωρισιμότητα και ικανότητα να φέρνει διαφορετικές πλευρές κοντά.

Η εκτίμηση αυτή φέρεται να βασίζεται και στη συνεργασία που είχαν οι δύο άνδρες γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η προοπτική αυτή αποκτά νέο ενδιαφέρον μετά τις πρόσφατες πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιείται από τις υφιστάμενες υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από: Topontiki