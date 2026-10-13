Οι αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η σύγκρουση Τραμπ – Μέρντοχ

Αποκαλύψεις που αφορούν την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχουν έρθει στο προσκήνιο μέσω δημοσιευμάτων συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Η εμφάνιση αυτών των πληροφοριών θεωρείται από ορισμένους ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, καθώς τα δημοσιεύματα προέρχονται από τον όμιλο News Corp. του Μέρντοχ.

Οι αποκαλύψεις για την πρέσβειρα Γκιλφόιλ

Οι αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στρέφονται κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία κατέχει τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Τα ΜΜΕ που έχουν αναλάβει να φέρουν αυτές τις πληροφορίες στο προσκήνιο μοιάζουν να έχουν πάρει «εργολαβία» το «πριόνισμά» της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Στην αιχμή του δόρατος των δημοσιευμάτων βρίσκεται η εφημερίδα Wall Street Journal. Η συγκεκριμένη εφημερίδα αποτελεί μέλος του ευρύτερου ομίλου News Corp., ο οποίος ανήκει στον Αυστραλό μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Ο ρόλος του ομίλου Μέρντοχ στην πολιτική σκηνή

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ είναι ευρέως γνωστός ως ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ορισμένοι αναλυτές και παρατηρητές της πολιτικής σκηνής υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ δεν θα είχε καταφέρει να δει ούτε με το κυάλι τον Λευκό Οίκο, αν δεν υπήρχε η ισχυρή επιρροή και υποστήριξη του Fox News, ενός δικτύου που επίσης ανήκει στον όμιλο του Μέρντοχ.

Η ιδιοκτησία της Wall Street Journal από τον όμιλο News Corp. του Μέρντοχ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποκαλύψεις που δημοσιεύονται. Η στάση των μέσων του μεγιστάνα απέναντι σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον Τραμπ, όπως η πρέσβειρα Γκιλφόιλ, εξετάζεται υπό το πρίσμα των ευρύτερων σχέσεων μεταξύ των δύο ισχυρών ανδρών.

Η δικαστική διαμάχη Τραμπ κατά Journal

Παρά την προηγούμενη στενή σχέση και την υποστήριξη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προβεί σε νομικές ενέργειες κατά της Wall Street Journal. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μηνύσει την εφημερίδα, διεκδικώντας ένα ποσό 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση για δυσφήμιση.

Η μήνυση αυτή κατατέθηκε μετά από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας το έτος 2025. Το εν λόγω δημοσίευμα ενέπλεκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τον επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως παιδόφιλος και προαγωγός. Η δίκη για αυτή τη μήνυση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ενώ οι δικαστές δεν φαίνεται να έχουν πειστεί από τα επιχειρήματα που έχει παρουσιάσει η πλευρά του Τραμπ.

Ραγισμένο γυαλί και πιθανή «απάντηση»

Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι το γυαλί στις σχέσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρούπερτ Μέρντοχ έχει ραγίσει. Αυτή η ρήξη, παρά την ιστορία της ισχυρής υποστήριξης που παρείχε ο Μέρντοχ στον Τραμπ, έχει οδηγήσει σε διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με τα κίνητρα των πρόσφατων δημοσιευμάτων.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις σε βάρος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν αποκλείεται να αποτελούν μέρος της «απάντησης» του Αυστραλού μεγιστάνα των ΜΜΕ στη μήνυση που έχει καταθέσει ο Τραμπ. Όπως είναι ευρέως γνωστό, τέτοιου είδους «πόλεμοι» μεταξύ ισχυρών παραγόντων δύσκολα καταλήγουν σε ισοπαμία, υποδεικνύοντας μια συνεχιζόμενη αντιπαράθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki