Θανάσης Καρτερός: «Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη» – Νέες αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Ο Θανάσης Καρτερός, αρθρογράφος και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, επανήλθε με νέο άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», απαντώντας στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε προηγούμενο δημοσίευμά του. Στο νέο του κείμενο, ο κ. Καρτερός ξεκαθαρίζει ότι η γραφίδα και η ευθύνη των γραφομένων του είναι αποκλειστικά δικές του, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την κριτική του στάση απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Θέτει εκ νέου ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές συμμαχίες που επιδιώκει ο κ. Ανδρουλάκης.

Η απάντηση στις αντιδράσεις και η ανάληψη ευθύνης

Το νέο άρθρο του Θανάση Καρτερού έρχεται ως απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσε προηγούμενο δημοσίευμά του, στο οποίο είχε θέσει το ερώτημα «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Οι αντιδράσεις αυτές δεν προήλθαν μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γιώργος Σιακαντάρης πήρε αποστάσεις από τον αρθρογράφο.

Ο κ. Καρτερός, μέσω του νέου του κειμένου, επιχειρεί να αποσυνδέσει τα γραφόμενά του από τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω, κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος».

Επιμονή στην κριτική για τις πολιτικές συμμαχίες

Παρά την ένταση που προκάλεσε το αρχικό του άρθρο, ο Θανάσης Καρτερός επιμένει στην κριτική του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διερωτάται «με ποιους σκοπεύει να πάει;» και τον κατηγορεί ότι «με την ΕΛΑΣ γκρεμίζεις γέφυρες» και «με τις λοιπές από δω δυνάμεις ξέρουμε τι γίνεται».

Ο αρθρογράφος καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξηγηθεί, χρησιμοποιώντας μια φράση που παραπέμπει σε άσμα: «Για κοίτα τους – τους δημοκρατικούς πολίτες – λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα: Με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις; Πώς θα προκύψει η αλλαγή; Επ’ αυτών… νέφος».

Αναφορά σε παλαιότερους χαρακτηρισμούς και «δικαστήριο ήθους»

Στο πλαίσιο της απάντησής του, ο Θανάσης Καρτερός δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε όσους αντέδρασαν για το άρθρο του, επικαλούμενος τους κατά καιρούς χαρακτηρισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών, παραθέτει επίθετα όπως «ψεύτης, κωλοτούμπας, προδότης, ανθέλληνας, διαπλεκόμενος, διεφθαρμένος, ψευτράκος, κωλόπαιδο, τσογλάνι, διασπαστής, στήριγμα του Μητσοτάκη».

Ο κ. Καρτερός σχολιάζει τη διαφορετική αντιμετώπιση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αν αναρωτηθείς αν τους κινεί βλακεία ή σκοπιμότητα, πας σε ειδικό δικαστήριο ήθους. Αλλά δεν τρέχει τίποτα με τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς του Ανδρουλάκη για τον Τσίπρα».

Η σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα στα γραφόμενα του Θανάση Καρτερού. Σε δήλωσή του, το κόμμα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «υπαγορεύει και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς».

Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «το ΙΧ κόμμα του ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει στην τοξικότητα και τον λίβελο». Επιπλέον, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «επιλέγει συνειδητά να ταυτιστεί με τον Μητσοτάκη» και ότι «ομολογεί πως τον νοιάζει να νικήσει μόνο το ΠΑΣΟΚ». Σύμφωνα με την απάντηση, «πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα συμφέροντα που στηρίζουν τον Μητσοτάκη».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ και των ψηφιακών συμμοριών αλά Ομάδα Αλήθειας», προσθέτοντας ότι «βάζει τους ανθρώπους του να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos