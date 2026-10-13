Δηλώσεις υφυπουργού Οικονομικών για τις εκλογές και την προεδρία της ΕΕ

Συζητήσεις στη Βουλή και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια προκάλεσε μια δήλωση του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου. Η αποστροφή του λόγου του φάνηκε να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με τον χρόνο των εκλογών. Η τοποθέτηση του υφυπουργού έδωσε τροφή για σκέψη αναφορικά με τη διάρκεια της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας.

Η δήλωση του υφυπουργού Οικονομικών

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, απευθυνόμενος στον κύριο Φωτόπουλο, επανέλαβε τη φράση: «Εμείς, θέλετε δεν θέλετε, θα κυβερνήσουμε μέχρι και τον Μάιο του 2027. Μπορεί να πάμε και τον Ιούλιο. Θα το δούμε αυτό». Αυτή η συγκεκριμένη δήλωση ήταν που πυροδότησε τις συζητήσεις και τις ερμηνείες για το μέλλον της κυβέρνησης.

Η αναφορά του στον Μάιο ή τον Ιούλιο του 2027 ως πιθανό χρονικό ορίζοντα για τη λήξη της κυβερνητικής θητείας, προσέδωσε μια νέα διάσταση στις συζητήσεις περί εκλογών. Η ατάκα αυτή, όπως αναφέρθηκε, προκάλεσε αναταραχή τόσο εντός του κοινοβουλευτικού χώρου όσο και μεταξύ των δημοσιογράφων που παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις.

Σενάρια για τον χρόνο των εκλογών

Από την αποστροφή αυτή του λόγου του υφυπουργού, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ένα από αυτά είναι η επιβεβαίωση της «γραμμής Μητσοτάκη» για τη διεξαγωγή εκλογών στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να εξαντλήσει τη θητεία της, φτάνοντας «μέχρι την… τελευταία μέρα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Η προσήλωση σε αυτόν τον σχεδιασμό υποδηλώνει μια στρατηγική επιλογή να αξιοποιηθεί πλήρως ο χρόνος της διακυβέρνησης. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ερμηνεία των δηλώσεων του υφυπουργού, οι οποίες έδωσαν σαφές στίγμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εκλογών.

Ο ρόλος της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ

Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις δηλώσεις είναι ότι η κυβέρνηση θεωρεί την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούλιο του 2027 ως έναν παράγοντα με σημαντικό βάρος. Αυτός ο παράγοντας εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις των πολιτών όταν βρεθούν μπροστά στην κάλπη.

Η κυβέρνηση φαίνεται να πιστεύει ότι η προεδρία της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό επιχείρημα ή ως ένα θετικό στοιχείο στην κρίση των ψηφοφόρων. Η σύνδεση αυτή του χρονικού ορίζοντα των εκλογών με ένα τόσο σημαντικό διεθνές γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτόν τον θεσμικό ρόλο της χώρας.

Άλλα θέματα στην επικαιρότητα

Πέρα από τις δηλώσεις για τις εκλογές, η επικαιρότητα περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα. Σχετικά με το Μετρό, αναφέρθηκε ότι ο πατέρας του υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα, είναι κάτοικος Κυψέλης. Το θέμα του Μετρό στην Κυψέλη απασχόλησε επίσης τη συζήτηση, με μια απάντηση του κυρίου Ταχιάου να χαρακτηρίζεται ως «απίστευτη».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Ταχιάος ενημερώθηκε για το πρόβλημα του Μετρό στην Κυψέλη όταν αυτό πήρε «πολιτικά χαρακτηριστικά». Επιπλέον, αναμένεται νέα παρέμβαση από τον κύριο Καραμανλή, η οποία θα λάβει χώρα λίγο πριν από την επέτειο του «Όχι». Όλα αυτά τα θέματα συνθέτουν την τρέχουσα ειδησεογραφική ατζέντα.

Βέβαια, όλα αυτά είναι ωραία να τα λέει κανείς, αλλά η πραγματικότητα συχνά έρχεται και κάνει σμπαράλια ακόμα και τα πιο οργανωμένα σχέδια.

Με πληροφορίες από: Topontiki